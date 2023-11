CAFONAL OVER THE RAINBOW – TORNA IL TRIPUDIO DI DRAG QUEEN E SINISTRATI PER IL SECONDO “RAINBOW AWARDS” – ALLA SALA UMBERTO DI ROMA IN PRIMA FILA LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM, ELLY SCHLEIN, IL SINDACO DELLA CAPITALE, ROBERTO GUALTIERI, E EMMA BONINO – AVVISTATE LE “TRE GRAZIE” CHIARA TAGLIAFERRI, TERESA CIABATTI E PATRIZIA RENZI - PRESENTI ALESSANDRO ZAN, DANIELA POGGI, SENIO BONINI E… – FOTO BY DI BACCO

«Le parole danno corpo. Per questo è fondamentale non smettere di parlare di diritti», così Lorenzo Terenzi, marito di Michela Murgia, presente alla cerimonia dei Rainbow Awards 2023 a Roma a lei dedicati, insieme alla queer family (Francesco Leone, Patrizia Renzi, Chiara Tagliaferri, Maria Luisa Frisa, Teresa Ciabatti), ricorda perché è importante celebrare i diritti. Anche (e soprattutto) quando vengono negati o trasformati in privilegi per poche persone.

«Serve lottare sempre perché appena stiamo zitti scompariamo: bisogna parlare, usare le parole per esserci. Come diceva sempre Michela, non devi mai sentirti in colpa per quello che sei e mai accettare che qualcuno ti dica come devi essere, quando trovi qualcosa che ti fa stare bene, fallo. È bello celebrarlo».

elly schlein premiata foto di bacco

Al Teatro Sala Umberto di Roma, in occasione della seconda edizione di Rainbow Awards-Premio internazionale “Roma per i diritti Lgbtqia+", evento ideato e promosso da Gaycs Lgbt ApsMichela, Michela Murgia è dappertutto. E non solo perché la manifestazione quest'anno è stata dedicata a lei ma soprattutto perché l'eredità delle sue parole risuona forte in ogni angolo della sala.

«Se esistessero le parole per esprimere lo sgomento di quando abbiamo sentito “Michela Murgia non c'è più”», esordiscono sul palco le Karma B, a cui è stata affidata la direzione artistica e la conduzione della serata. «Ma è stato solo un momento, abbiamo girato la testa e Michela Murgia era lì: nello sguardo di una ragazza che non vuole compiacere proprio nessuno, oppure nella testa di chi proprio non ha nessuna intenzione di stare zitta, e soprattutto lì nel sorriso di un'elfa, un po' strega, che danza sui rovi di inquisizioni mai sante. E ancora lì, nelle mani intrecciate di persone unite a fare la storia o lì nel pensiero lucidissimo, perfetto, oppure lì, dentro ai libri, sui comodini, o qui adesso, negli occhi umidi di una platea».

elly schlein foto di bacco (2)

Tantissimi i volti della politica, della cultura, dello spettacolo, dello sport e del mondo digitale, premiati per l'impegno nella battaglia del riconoscimento dei diritti della comunità lgbtqia+ e che si sono distinti per il loro operato a favore della promozione e tutela dei diritti civili. Tra i primi a ricevere il riconoscimento c'è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per le politiche inclusive vicine alla comunità. Roma Capitale ha infatti istituito l’Ufficio Diritti LGBTQIA+ coordinato da Marilena Grassadonia e ha organizzato un corso di formazione sulle tematiche lgbt+ dedicato al personale dipendente dell'Amministrazione Capitolina.

Sedute in prima fila e premiate una dopo l'altra Emma Bonino e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. «Voi conoscete le mie perplessità sulla vostra sigla Lgbtqia+», scherza Emma Bonino. «Salvo voi, non la capisce nessuno. Potreste mettere un sottotitolo che anche la casalinga di Voghera capisce? Non confondiamo libertà con licenza, non c'entra niente. Nella mia cultura radicale dedicata alle persone, a nessuno verrebbe mai in mente di chiedere “perché sei così”, “chi sei”».

chiara tagliaferri teresa ciabatti patrizia renzi foto di bacco

Alla sua voce si è unita quella della segretaria dem che dal palco ha portato l'attenzione sul ragazzo di tredici anni che in queste ore è stato trovato senza vita in camera sua, a Palermo. Probabilmente vittima di bullismo perché gay.

«C'è una mappa che ogni anno l'associazione Ilga Europe fa andando a vedere in tutti i Paesi europei qual è la situazione dei diritti lgbtqia+ in tutti i Paesi. Ed è come se ci fosse ancora il muro di Berlino che la divide ma il nostro Paese sta dalla parte dei Paesi più retrogradi che non riescono a riconoscere questi diritti per quello che sono: fondamentali» […]

le drag queen foto di bacco

Tra gli altri premiati: Luca Paladini, consigliere del Comune di Milano e Portavoce dei Sentinelli, Alba Parietti, Nicolò Cerioni, Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, Porpora Marcasciano (MIT), Alessandro Longobardi, Pasquale Quaranta, Riccardo Pirrone, Paolo Camilli e Francesco Rellini (Wonty Inclusive Media Factory e Kirweb Agency), Paolo Armelli e Daniele Biaggi (QUID), i registi Fabio Mollo e Giuseppe Bucci, Jakub Jankto, calciatore del Cagliari.

