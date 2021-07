CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO

Foto di Luciano Di Bacco Per Dagospia

VILLA TOILET PAPER

Valentina Venturi per il Messaggero

opere esposte a villa medici foto di bacco (6)

L'arte è di casa a Roma e il richiamo irriverente e geniale di Maurizio Cattelan non poteva essere ignorato. Dopo la mano che invita a gustare la Sgrappa a piazza Pasquino, ieri è stata la sontuosa Villa Medici ad accogliere l' artista, con la mostra VillaToilet MartinMedici PaperParr.

Per la prima volta si sono riuniti il fotografo britannico Martin Parr e gli ideatori del magazine Toiletpaper Cattelan e Pierpaolo Ferrari, per un percorso espositivo colorato e accattivante curato da Sam Stourdzé e disseminato all' interno dei 2700 metri quadrati dei giardini storici.

claudia de nicolo lollo maurizio cattelan foto di bacco (4)

Camminava affascinato dal contrasto tra il verde dei giardini francesi e i colori accesi delle quaranta opere Nico Vascellari arrivato insieme all' amata Delfina DelettrezFendi, il regista Pappi Corsicato era in camicetta a righe, il direttore artistico della fondazione Alda Fendi Raffaele Curi indossava una giacca color vinaccia, mentre il dandy Alessandro Roja con capelli rossi era con la moglie Claudia Ranieri.

opere esposte a villa medici foto di bacco (5)

Anna Ferzetti sfoggiava un taglio sbarazzino e un kimono alla moda e Dino Abbrescia sorrideva accanto alla moglie Susy Laude. Daniela Collu ha ufficializzato la sua relazione con il produttore musicale Daniele Mungai e Bebe Vio sorrideva soddisfatta, si riconoscevano i registi Renato De Maria con il figlio e Guido Torlonia, Gabriele Muccino con la moglie, mentre il video artista Yuri Ancarani prendeva ispirazione.

bebe vio e roberta bobi foto di bacco

La fresca ambientazione naturale ha attirato gli invitati prima per un cocktail a base di champagne e ciliegie, dove il gotha dell' arte come Francesca Cappelletti direttrice Galleria Borghese, Luca Lo Pinto direttore del MACRO e la direttrice della galleria Gagosian Roma Pepi Marchetti Franchi discettavano delle prossime esposizioni.

maurizio cattelan antonella rodriguez foto di bacco

Poco distanti Tanja Michalsky, direttrice della Bibliotheca Hertziana, Chiara Parisi la direttrice del Centre Pompidou Metz e Benjamin Pech, Maître de Ballet al Teatro dell' Opera di Roma nonché ex étoile dell' Opera di Parigi si sentivano idealmente a casa. Cattelan si è diviso tra i presenti quasi fosse un folletto in turchese, commentando alcune installazioni con Roberto D'Agostino, noto estimatore di arte contemporanea insieme alla moglie Anna Beatrice Federici e al direttore artistico Gufram Charley Vezza, mentre Stefano Seletti il direttore artistico Seletti e Paride Vitale, pr e imprenditore si aggiravano compiaciuti del risultato ottenuto.

Il tempo di godere del tramonto su Roma e i selezionati invitati, a cui si sono aggiunti l' attrice Daniela Virgilio, Giulia Minoli incinta del terzo figlio e ideatrice del progetto di educazione alla legalità, Maria Pace Recchi Odescalchi, hanno preso posto per la cena esclusiva nei boschi di Villa Medici.

CATTELAN-FERRARI-PARR. DADAISTI A VILLA MEDICI, SPIAZZANTI E ILLUMINATI

Andrea Martella- https://www.huffingtonpost.it/entry/cattelan-ferrari-parr-dadaisti-a-villa-medici-spiazzanti-e-illuminati_it_60e29f25e4b0e01b6b1fd6f5?utm_hp_ref=it-homepage

opere esposte a villa medici foto di bacco (2)

L’avanguardia alternativa

Non fa sconti comitiva

L’avanguardia è molto dura

E per questo fa paura

(Skiantos, Largo all’avanguardia, 1978)

La collaborazione tra l’artista Maurizio Cattelan, il fotografo Pierpaolo Ferrari (ovvero TOILET PAPER, la rivista semestrale fondata nel 2010 e diventata in pochi anni un punto di riferimento per la sua irriverente comunicazione in immagini) e Martin Parr, uno dei più influenti fotografi dei giorni nostri, era un incontro predestinato ad esplodere in qualcosa di illuminato.

virginia valsecchi foto di bacco (1)

Dopo aver prodotto un libro, ToiletMartin PaperParr, edito da Damiani nel 2020, questa unione creativa sfocia oggi anche in una mostra a Villa Medici.

VillaToilet MartinMedici PaperParr, questo il titolo, conduce in un viaggio psichedelico degno del miglior trip allucinogeno, in cui però l’unica sostanza veramente stupefacente è la concreta genialità dei tre artisti.

Le immagini vengono ospitate nei giardini storici dell’Accademia di Francia a Roma, solitamente chiusi al pubblico e aperti ora proprio grazie a questa mostra fotografica, in un allestimento pensato da due borsisti, Alice Grégoire e Clément Périssé, che installano le opere tra colonne classiche, siepi e vegetazione.

opere esposte a villa medici foto di bacco (15)

Come fa notare Pierpaolo Ferrari nell’affollata ma distanziata conferenza stampa all’aperto, in perfetto stile Woodstock, la Francia è di suo molto vicina all’estetica surrealista di TOILET PAPER e da qui a pensare ad un’esposizione a Villa Medici il passo deve essere stato, tutto sommato, abbastanza breve.

stefano seletti foto di bacco

Certo, definire questi lavori surrealisti, anche se magari 2.0 per usare un linguaggio contemporaneo, è un esercizio che può risultare addirittura limitativo e soprattutto rientra in quella pessima abitudine di schematizzare ogni cosa in categorie precostituite, fatto che, invece di semplificare la comprensione dell’arte, la banalizza, ma indubbiamente l’impatto visivo richiama fortemente (e magnificamente) certe esperienze parigine degli anni 20, quando la provocazione anarchica dei dadaisti “zurighesi” veniva contaminata dall’indagine sulla psiche, dal mondo onirico, da Freud e dalla scoperta dei segreti dell’inconscio.

gabriele muccino angelica russo foto di bacco

Sia la produzione artistica di Cattelan che l’impatto visivo delle immagini della rivista TOILET PAPER hanno sempre strizzato l’occhio a quel magico decennio parigino, in un mix che però forse esalta maggiormente il sarcasmo, l’ambiguità, l’impertinenza di un Tristan Tzara rispetto alla filosofia teorica di un André Breton.

Spiazzano ed affascinano le immagini di questa mostra, fanno sorridere e nello stesso tempo, ridicolizzandole, schiantano le più alte convinzioni e convenzioni della nostra vita sociale.

Attraverso lo sberleffo e la leggerezza passano spesso i concetti più profondi e l’analisi più concreta sul mondo e sulla vita, è la lezione di artisti visivi come Marcel Duchamp e Piero Manzoni ma anche, trasversalmente, di Charlie Chaplin, Cochi e Renato, Frank Zappa o Rino Gaetano, veri geni del Novecento, e forse è proprio ciò di cui abbiamo bisogno oggi, dopo due anni di vita pesante.

pierpaolo ferrari foto di bacco

veronica sgaravatti foto di bacco

È proprio questa, forse, la strada che l’arte e la cultura possono mostrarci in questo momento, una sana leggerezza che parla della pesantezza del presente e ci aiuta a capirla e, forse, a superarla.

Così a Villa Medici, tra bambole gonfiabili, dita smaltate, piercing estremi, preti, celebrità, mappamondi ridisegnati, cibi rigurgitati, va in scena la complessità e la contraddizione infinita della nostra quotidianità, dell’informazione spettacolistica dei nostri tempi, della comunicazione aggressiva e disumanizzata della nostra attuale politica.

adriana toledo (2)

In uno dei giardini più belli di Roma, in un angolo di pace al centro del centro di una delle metropoli più incasinate del mondo, veniamo invitati da questi tre nuovi dadaisti a guardarci allo specchio e a ridere delle nostre stesse incongruenze, delle nostre esagerazioni, delle nostre incoerenze.

claudia ranieri alessandro roja foto di bacco

Per questo, forse, questo tipo di arte spesso non piace o addirittura irrita, perché non tutte le persone sono nella disposizione d’animo di riconoscere un proprio nervo scoperto fissato in immagine su un pannello in una mostra.

In fin dei conti, però, si tratta di una specie di seduta dall’analista, solo molto più divertente.

Sarebbe un vero peccato non approfittarne.

vrinda ferrari foto di bacco pietro castellitto foto di bacco (1) hee seon foto di bacco (1) guido torlonia foto di bacco hee seon foto di bacco (2) desiree colapietro petrini giuseppe pietrafesa foto di bacco dario martelli virginia valsecchi foto di bacco delfina delettrez foto di bacco fernando brachetti peretti foto di bacco (1) claudia de nicolo lollo maurizio cattelan foto di bacco (4) il cupolone visto dalla terrazza di villa medici foto di bacco dago antonella rodriguez anna federici foto di bacco (2) daniela virgilio foto di bacco claudia de nicolo lollo maurizio cattelan foto di bacco (5) claudia de nicolo lollo maurizio cattelan foto di bacco (2) antonella rodriguez paola lucisano foto di bacco antonella rodriguez charley vezza foto di bacco bebe vio e roberta bobi foto di bacco bebe vio foto di bacco bebe vio con amici foto di bacco alessandro roja renato de maria foto di bacco alessandro roja foto di bacco alessia amendola gonzales foto di bacco anna ferzetti camilla alibrandi foto di bacco adriana toledo (2) camilla alibrandi foto di bacco fernando brachetti peretti foto di bacco (2) cristiana lauro foto di bacco (2) giuseppe fantasia foto di bacco cristiana lauro foto di bacco (1) i sandali di camilla alibrandi crostini olive e sottaceti per gli invitati cristina di stasio pappi corsicato foto di bacco corrado veneziano paola ricci foto di bacco dago antonella rodriguez anna federici foto di bacco (1) il vittoriano visto dalla terrazza di villa medici foto di bacco invitati al barbeque party (1) virginia valsecchi foto di bacco (1) invitati al barbeque party (2) maria e pietro castellitto con aldo bonifati foto di bacco penelope muccino gabriele muccino angelica russo foto di bacco pappi corsicato foto di bacco opere esposte a villa medici foto di bacco (1) mozzarelle pomodorini e olive per gli invitati nathaly e olivia foto di bacco (1) nathaly e olivia foto di bacco (2) opere esposte a villa medici foto di bacco (12) opere esposte a villa medici foto di bacco (10) opere esposte a villa medici foto di bacco (11) opere esposte a villa medici foto di bacco (14) opere esposte a villa medici foto di bacco (13) paride vitale roberto d agostino foto di bacco opere esposte a villa medici foto di bacco (9) virginia valsecchi foto di bacco (2) spiedini di carne per gli invitati sara grintini desiree colapietro petrini foto di bacco stefano elio belisari foto di bacco (1) opere esposte a villa medici foto di bacco (8) roberto d agostino foto di bacco raffaele curi foto di bacco renato de maria col figlio giovanni foto di bacco opere esposte a villa medici foto di bacco (3) opere esposte a villa medici foto di bacco (4) spiedini di pesce per gli invitati salsicce al barbeque stefano elio belisari foto di bacco (2) stefano seletti foto di bacco stefano elio belisari foto di bacco (3) tommaso ziffer foto di bacco (1) tommaso ziffer foto di bacco (2) veronica sgaravatti foto di bacco villa medici

alessia amendola gonzales foto di bacco anna ferzetti camilla alibrandi foto di bacco bebe vio foto di bacco renato de maria col figlio giovanni foto di bacco maurizio cattelan sam stourdze foto di bacco (2) maurizio cattelan sam stourdze foto di bacco (1) marcello presicce giuseppe pietrafesa foto di bacco invitati al barbeque party (1) daniele mungai e daniela collu foto di bacco daniela virgilio foto di bacco cristiana lauro foto di bacco (1) sara grintini desiree colapietro petrini foto di bacco