CAFONAL DA PAURA! LA MANAGER DELLA SANITÀ SONIA D'AGOSTINO HA PENSATO BENE DI FESTEGGIARE HALLOWEEN E I 10 ANNI DELLA SUA TRASMISSIONE RADIOFONICA “IO LE DONNE NON LE CAPISCO”, RIUNENDO AL TEATRO DEGLI EROI DI PRATI UNA SCHIERA DI “STREGHE” – RISPONDONO ALL'APPELLO SONIA BRUGANELLI CON UN TRUCCO DA HORROR, MATILDE BRANDI SCORTATA DAL FIDANZATO FRANCESCO TAFANELLI E “LA TALPA” MARINA LA ROSA – AVVISTATI ANCHE ANNA FOGLIETTA IN VERSIONE INTELLO' PENITENTE, ALBERTO MATANO, FABIA BETTINI, BARBARA ALBERTI E…

Gabriella Sassone per Dagospia

matilde brandi sonia bruganelli marina la rosa

Tutti alla corte di Sonia D’Agostino (nessuna parentela con il nostro Dago) nella notte di Halloween. Perché in fondo che ce frega a noi di zucche, mele stregate, mostri, sexy Morticie e zombie vari, mica siamo fissati (noo, per niente!) con questa festività pagana di origine celtica come Heidi Klum che apparecchia mega festoni ogni anno con travestimenti spettacolari e costosissimi (quest’anno si è trasformata in una tenera Et bionda con accanto il marito Tom Kaulitz nei panni del vero Et di spilbergheriana memoria).

O come Alessia Marcuzzi e Michela Quattrociocche volate a festeggiare a Londra con maschere-cult e con figliolanza al seguito. Noi preferiamo un più rassicurante happening mondan-mediatico-culturale, una one-night speciale come quella ideata dalla vulcanica D’Agostino. La nota top manager della sanità privata e giornalista, amica di tutti gli svippati, ha scelto di festeggiare le 10 “primavere” del suo salotto radiofonico “Io le donne non le capisco”. Come? Portando per la prima volta sul palco di un teatro il suo talk, in genere on air il sabato mattino sulle onde di RadioRadio, stavolta on stage e in diretta su youtube.

marina la rosa

Stracolmo il teatro degli Eroi in Prati con i volti noti più intimi della D’Agostino e molti fedeli ascoltatori dello show e followers, aumentati sempre di più in questi 10 anni. Saluti, baci, abbracci, chiacchiere, interviste tv e brindisi nel foyer prima di prendere posto in sala tra i velluti rossi.

Sul palco insieme a Sonia, i suoi storici co-conduttori: il musicista, cantautore e direttore d’orchestra Alberto Laurenti, la psicologa Loredana Petrone e il comico imitatore Luciano Lembo che regala perle dal suo repertorio come le canzoni con le voci di Lucio Dalla e Ornella Vanoni. Bravo!

Via via sul palco salgono per parlare dal grande tavolo in scena anche gli ospiti presenti che si raccontano a cuore aperto, tra aneddoti e curiosità con interazioni del pubblico contento di poter dire la sua a più riprese. E’ questo il successo del talk “Io le donne non le capisco”, un mix di attualità, cultura e curiosità ma soprattutto di condivisione amicale, che porta da sempre al centro della puntata big del mondo dello spettacolo, del giornalismo, del cinema, della musica, che si raccontano in modo inedito e personale.

sonia d'agostino alberto matano berta zezza

“Ho scelto questo titolo per il mio programma perché in fondo nessuno riesce a capire le donne, neanche le altre donne. Noi siamo multitasking e in continua evoluzione e credo che solo attraverso il dialogo si possano avvicinare il mondo maschile e quello femmine, sempre più distanti, nonostante molti elementi comuni”.

Tra i primi ad arrivare l’attrice Anna Foglietta con l’amica Berta Zezza, la mitologica Barbara Alberti con la sua inimitabile pettinatura, il giovane conduttore Marco Carrara di “Timeline” e “Agorà”, Vira Carbone al timone di “Buongiorno Benessere”, nota anche per le sue divertenti gaffe con doppisensi.

sonia d'agostino sonia bruganelli francesco tafanelli matilde brandi (3)

Brillano gli occhi azzurri di Sonia Bruganelli, con un trucco da palcoscenico e molto cordiale, felice della sua seppur faticosa esperienza a “Ballando con le stelle”. Anche se confessa che l’ex marito Paolo Bonolis non la segue in tv. Possibile? Ecco Matilde Brandi con il fidanzato Francesco Tafanelli che, a domanda, ricorda i suoi travestimenti più stravaganti di Halloween.

Marina La Rosa, tra i concorrenti della nuova attesa edizione de “La Talpa”, racconta quando da bambina pensava che ad Halloween i morti venissero a trovarla di notte spaventandola. Arriva Alberto Matano con l’inviata del suo “Vita in diretta” Raffaella Longobardi. C’è l’avvocato spesso ospite in tv Gian Ettore Gassani, presidente dei Matrimonialisti Italiani, la psicologa della famiglia Maddalena Cialdella con il marito Alvaro Moretti, vicedirettore de “Il Messaggero”.

anna foglietta berta zezza fabia bettini

Riempito di domande dalle signore di una certa età a caccia dell’eterna giovinezza il mago del lifting delle dive Diego Gigliotti. Timbrano il cartellino anche l’attrice Francesca Giovannetti, la cantante Nadia Natali che sul palco interpreta in modo magistrale brani di Gabriella Ferri, la criminologa Marina Baldi, l’astrologo Jupiter, Maria Cristina Pisani del Consiglio Nazionale Giovani.

Prendono posto anche lo scrittore Niky Marcelli che continua a sfornare libri su libri, il make up artist delle dive Gennaro Marchese, la nobildonna Maria Consiglio Visco Marigliano di “Real Housewives Napoli”, Stefano Callippo, presidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio. Dulcis in fundo, nelle prime file ecco il figlio di Virna Lisa Corrado Pesci con la moglie Veronica Bova. Corrado sta preparando l’ottava edizione del Premio Virna Lisi che quest’anno, nel decennale della scomparsa della grande attrice, si terrà al teatro dell’Opera il 2 dicembre.

vira carbone sonia d'agostino sonia bruganelli francesco tafanelli matilde brandi

E tra applausi e auguri, commossa da tanto affetto, Sonia D’Agostino confessa: “Ho già fissato una nuova data in teatro con tanti altri amici Vip per il 17 dicembre”.

