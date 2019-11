CAFONAL DELLE QUATTRO FONTANE – GRAN FESTA PER LA RIAPERTURA DELLO STORICO CINEMA ROMANO CHE AGGIUNGE UNA QUINTA SALA E ACCOGLIE STELLE DEL CINEMA E POLITICI: SU-DARIO FRANCESCHINI, ZINGARETTI E SPADAFORA - VITTORIA PUCCINI ANGELICA E LA BELLA STELLA EGITTO, GIORGIO TIRABASSI PRIMA DEL MALORE E BARBARA BOUCHET

giorgio tirabassi foto di bacco

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

C.R. per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

Lustrini e bollicine, gran festa per la riapertura del cinema Quattro Fontane. Totalmente rinnovato e con una sala in più rispetto alle quattro precedenti, la struttura ha accolto calorosamente i tanti i vip che non hanno voluto perdersi l' appuntamento. Dai volti della politica, a quelli del grande e piccolo schermo, il richiamo è stato trasversale. Il primo ad arrivare, dando vita a un apprezzatissimo fuori programma, è stato il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, più tardi lo ha raggiunto il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

luca bergamo vincenzo spadafora carlo fuortes foto di bacco

In mezzo, la luce dei flash non ha risparmiato Luca Argentero, immortalato negli scatti insieme all' attore Enrico Lo Verso. Nascosto sotto un cappello nero, il doppiatore Francesco Pannofino, mentre in compagnia del figlio si è presentato Giorgio Tirabassi. Avvolta in un elegante cappotto rosso, sempre affascinante, Barbara Bouchet.

stella egitto foto di bacco

Look più casual, ma ugualmente elegante per Vittoria Puccini e Stella Egitto, felpa col cappuccio, invece, per Lillo. Il party è stato seguito dalla proiezione, in tutte le sale della pellicola Parasite, vincitrice della Palma d' Oro al Festival di Cannes e in uscita a metà novembre in Italia.

saverio ferragina grazia zuccarini giuseppe molinari foto di bacco

vittoria puccini foto di bacco albino ruberti nicola zingaretti foto di bacco francesco pannofino massimo spano claudio bonivento foto di bacco barbara bouchet foto di bacco marianna madia mario gianani foto di bacco vincenzo spadafora foto di bacco (1) damiana leoni foto di bacco gianfilippo bonazzoli francesca via foto di bacco laura delli colli andrea occhipinti foto di bacco gabriele mainetti foto di bacco innocenzo cipolletta anna boccaccio foto di bacco claudio bigagli foto di bacco angelo guglielmi fabio fefe foto di bacco enrico lo verso con la moglie elena foto di bacco pasquale petrolo detto lillo foto di bacco massimo spano foto di bacco gabriele mainetti francesco pannofino massimo spano emanuela rossi claudio bonivento foto di bacco bruno pisaturo foto di bacco anselma dell olio foto di bacco emanuela rossi francesco pannofino foto di bacco dario franceschini mattia morandi andrea occhipinti foto di bacco carlo fuortes foto di bacco luca argentero foto di bacco claudio bonivento francesco pannofino foto di bacco nicola zingaretti foto di bacco (2) barbara chicchiarelli foto di bacco nicola claudio andrea occhipinti foto di bacco vincenzo spadafora foto di bacco (2) maria sole tognazzi foto di bacco gabriele mainetti francesco pannofino massimo spano foto di bacco fabio fefe paolo del brocco foto di bacco enrico lo verso luca argentero foto di bacco dino trappetti foto di bacco felice laudadio fabio fefe foto di bacco nicola zingaretti foto di bacco (1) filippo e giorgio tirabassi foto di bacco marilu gaetani d aragona e saloz foto di bacco jacopo olmo antinori edoardo purgatori foto di bacco nicola giuliano foto di bacco guendalina ponti foto di bacco lillo con la moglie tiziana etruschi foto di bacco giorgio treves foto di bacco locandina film d epoca vincenzo spadafora andrea occhipinti foto di bacco lorenzo bocci laura salerno donatella pascucci foto di bacco