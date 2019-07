CAFONAL SELVAGGIA – LA LUCARELLI PRESENTA IL SUO LIBRO “FALSO IN BILANCIA” A MILANO E ACCORRE NIENTEPOPODIMENO CHE DONNA PAMELA – LA PERRICCIOLO SI È SCAPICOLLATA DA ROMA PER ACCLAMARE LA SUA SCRITTRICE PREFERITA E SI È CONCESSA ALL’ASSALTO DI FAN, CURIOSI E AMMIRATRICI CHE LE HANNO CHIESTO UN SELFIE - E SUL CASO PRATI: “C’È ANCORA MOLTO DA SAPERE E DA SCOPRIRE, MA…”

Alberto Dandolo per Dagospia

Oltre 500 persone si sono scapicollate ieri alla storica Biblioteca Sormani in Corso di Porta Vittoria a Milano. La presentazione del primo romanzo di una nuova serie Harry Potter? Una esibizione live con annessa gang bang della pornostar de ‘noantri Valentina Nappi? Un raduno di Alpini gay dissidenti? La prima conferenza stampa indetta da Mark Caltagirone?

Macchè! Questa folla delle grandi occasioni è accorsa per assistere alla presentazione del nuovo “pestseller” di sora Selvaggia Lucarelli “Falso in Bilancia” (Rizzoli), un libro in cui si parla “ del conflitto con il peso e dell’immagine del corpo in una società che condiziona incessantemente scelte, pensieri e stati d’animo” (cit.).

E udite udite…tra i fan accorsi a sostenere Selvaggia c’era nientepopodimeno che donna Pamela Perricciolo fu Coppi Caltagirone che si è scapicollata addirittura da Roma per acclamare la sua scrittrice preferita. Tonica e sicura di sé donna Pamela si è concessa con piglio da star navigata all’assalto di fans , curiosi e ammiratrici ( non c’è piu’ religione!) che le hanno chiesto seflie a gogo manco fosse Azouz Marzouk!

“Selvaggia è una grande giornalista e una penna pungente. Sono una sua lettrice di vecchia data e non ho esitato nemmeno un momento quando mi chiese di concederle una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano sul Prati Gate”. E a proposito del “caso Caltagirone” l’ex agente della Prati dice a Dagospia: “parlerò da oggi in poi di questa vicenda solo nelle sedi opportune e non certo più nei salotti televisivi. Non è uscita ancora tutta la verità su questo caso e, mi creda, c’è ancora molto da sapere e da scoprire. E’ uscita fuori solo una parte della storia. Non posso dirle nulla ora…ma le assicuro che ci sono molte altre persone coinvolte… e sono nomi pesanti. Ora mi sto concentrando solo sul mio lavoro e ho nuovi e impegnativi progetti professionali. !”.

Meno enigmatica e misteriosa invece la star del web Cristina Fogazzi, meglio nota come l’ “estetista cinica”, diventata multimilionaria vendendo creme di bellezza a signore oversize e a ragazzine cicciottelle che si identificano nella sua normalità. L’estetista bresciana , chE ha moderato l’ incontro, ha raggiunto il successo dispensando i suoi consigli su Instagram e sul suo blog riguardanti cellulite, pulizia viso e trattamenti beauty.

Cartellino timbrato anche per le giornaliste Alessandra Menzani (Libero) e Cristina Rogledi (Oggi) . Presenti in sala anche Fabio Lucarelli, fratello di Selvaggia e famoso organizzatore di eventi, Leon Pappalardo e Lorenzo Biagiarelli, rispettivamente figlio e fidanzato della Lucarelli. Selvaggia si è concessa fino a tarda sera a le centinaia di appassionati lettori accorsi a sostenerla nel lancio di questo suo nuovo libro.

Un testo che mette al centro una donna che preferisce entrare in una pasticceria piuttosto che in una taglia 40. “È probabile che la maledizione di nascere affamati venga dal Sommo Creatore del Metabolismo che con sadico cinismo distribuisce dannazioni metaboliche a tutti. Ma cosa succede se in gravidanza si ingrassa di venti chili e il ginecologo si trasforma nel nemico numero uno? E se una mamma che nutre la figlia a verdura e poco più, a un certo punto decide di fare lo sciopero della fame per solidarietà con Pannella? Cosa accade se un’amica fa commenti sul peso o se, a quarant’anni, si trova un fidanzato cuoco che prepara in ogni momento manicaretti (cit.)”.

