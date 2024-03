15 mar 2024 19:58

CAFONAL DELLE STAR CAPRIOCCIOSE – PARTY IN STILE HOLLYWOODIANO AL ST. REGIS DI ROMA PER LA NUOVA STAGIONE DELLA SERIE SKY “CALL MY AGENT” – ELODIE ELEGANTISSIMA CON VESTITO CORTO DI VELLUTO E GUANTO IN PELLE, FRANCESCA BARRA SGUAINA LA COSCIA, CLAUDIO SANTAMARIA NOVELLO FONZIE, VALERIA GOLINO INFAGOTTATA IN TOTAL BLACK, TEA FALCO MORTIFICATA IN UN COMPLETO DA UOMO, SABRINA IMPACCIATORE CON SGUARDO DA KILLER E MINI ABITO DI PAILLETTES E…