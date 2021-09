CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

roberto d agostino giancarlo dotto foto di bacco

Racconta Giancarlo Dotto che quando sale su un taxi, puntuale arriva la domanda: «Allora, come la vede 'sta Roma?».

«Di solito sono in difficoltà. Ma questa sera venendo qui ho risposto: la vedo bene». Lo scrittore e cultore dell'epopea calcistica, soprattutto giallorossa, manifesta così il suo ottimismo davanti alla platea che si è riunita nel salotto della Galleria Alberto Sordi per la presentazione di «Ave Mou. Il grande ritorno di Josè Mourinho» (Rizzoli).

Centossessanta pagine per celebrare il carisma di un allenatore che Dotto assimila al profilo imperiale di Ottaviano Augusto, già venerato dalla tifoseria. È Roberto D'Agostino a mettere in guardia direttamente Mou: «I romani non confondono mai la cronaca con la Storia. Attento a tutti questi allori, davanti alle sconfitte il romano è spietato».

morena gentile giancarlo dotto foto di bacco

Avvertenze per l'approccio ad una città difficile, che si sovrappongono ai commenti di chi ha passato in rassegna il libro. Dice Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport : «Una scrittura divertentissima. Manca solo la timidezza di Mou, ma c'è tutto il resto». Per Tiberio Timperi: «La genialità e la follia di Mou sono le stesse qualità che contraddistinguono Dotto. Queste pagine sono un'esperienza passionale».

Arrivano Ettore Viola (figlio di Dino Viola), Giuseppe Falcao (figlio d'arte di Paulo Roberto Falcao), Jacopo Volpi, il regista Valentino Tocco, Roberto Di Russo, l'attrice Morena Gentile, l'immunologo Francesco Le Foche, e l'attore Riccardo De Torrebruna che legge alcuni brani.

Mou, lo stratega tutto da leggere

Lorenzo Scalia per il “Corriere dello Sport”

roberto d agostino giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco (1)

José Mourinho ha una copia sul comodino. Probabilmente la sta leggendo nei ritagli di tempo. Da ieri sera anche Valerio - il primo tifoso a farsi autografare il volume da Giancarlo Dotto dopo aver attraverso la città, da Portuense al centro storico, insieme alla fidanzata Fabiola - ha tra le mani un esemplare di “Ave Mou - il grande ritorno di José Mourinho”, il libro edito da Rizzoli che è stato presentato ieri presso la Galleria Alberto Sordi, all’entrata della Feltrinelli.

libro presentato

Il Mou di Dotto, «lo sciamano di Setubal», ha una somiglianza pazzesca con Ottaviano Augusto, è un uomo uscito dalla mitologia, il condottiero di «una Roma dai denti affilati», ma anche uno «strano esemplare di maschio alfa».

Il libro parte dall’annuncio della firma di Mourinho, dall’arrivo del portoghese all’aeroporto di Ciampino e finisce con un capitolo che si intitola “Dentro il pigiama di Mou“. Un nome, un racconto fine. Intimo, profondo, passionale. «Mi sono messo dentro il pigiama. Era di seta. E si stava molto bene», ha detto l’autore scherzando.

ivan zazzaroni e dago foto di bacco (2)

«L’uomo che descrivo in realtà non esiste. E’ un’invenzione del mio desiderio, del desiderio di chi segue la Roma. Mourinho è un vero stratega. Ha un’intelligenza emotiva fuori dal comune, sa perfettamente che spartito usare e cosa vogliono i tifosi. Per me Mourinho vincerà e non scapperà. Anzi, ha già vinto...», ha poi aggiunto Giancarlo Dotto durante la presentazione della sua ultima fatica, la cui prefazione è stata curata da Maurizio Costanzo.

morena gentile foto di bacco (4)

Al pomeriggio letterario ha partecipato il nostro direttore Ivan Zazzaroni: «Per me Giancarlo Dotto è il più grande scrittore dell'ottocento, del novecento e del duemila. Geniale. Non a caso scrive sul Corriere dello Sport-Stadio. Nel libro manca solamente il Mourinho timido, in pochi conoscono questo suo lato. Finora non ho ancora ritrovato il Mou che ricordavo. Però mi sono divertito parecchio a leggere questo libro».

ivan zazzaroni morena gentile giancarlo dotto giuseppe di piazza foto di bacco

Affilate le parole di Roberto D’Agostino: «Roma è una sedia elettrica, una città tentacolare. Mourinho deve stare attento perché c’è il rischio di arrivare con l’alloro in testa e andarsene con una pernacchia. Come disse Fellini, Roma è un cimitero che scoppia di salute». Durante la presentazione di “Ave Mou“ sono intervenuti con degli audio messaggi anche Carlo Verdone e Giovanni Malagò.

jacopo volpi foto di bacco (1) roberto d agostino foto di bacco (6) ivan zazzaroni giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco ivan zazzaroni foto di bacco (4) ivan zazzaroni foto di bacco (3) giuseppe falcao e dago foto di bacco ivan zazzaroni giancarlo dotto foto di bacco giuseppe di piazza foto di bacco flavia frontoni foto di bacco francesco le foche foto di bacco ettore viola ivan zazzaroni foto di bacco ettore viola jacopo volpi foto di bacco dago e giancarlo dotto foto di bacco francesco le foche roberto d agostino foto di bacco giancarlo dotto foto di bacco (1) ettore viola jacopo volpi giancarlo dotto foto di bacco giancarlo dotto foto di bacco (2) giancarlo dotto foto di bacco (3) giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco (2) giuseppe falcao foto di bacco giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco giancarlo dotto valentino tocco foto di bacco giuseppe falcao con la madre flavia frontoni foto di bacco ivan zazzaroni foto di bacco (1) ivan zazzaroni dago giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco ivan zazzaroni foto di bacco (2) ivan zazzaroni giancarlo dotto foto di bacco (2) ivan zazzaroni giancarlo dotto giuseppe di piazza foto di bacco ivan zazzaroni giancarlo dotto morena gentile foto di bacco michele plastino foto di bacco ivan zazzaroni e dago foto di bacco (1) ivan zazzaroni giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco (2) ivan zazzaroni roberto d agostino giancarlo dotto foto di bacco jacopo volpi foto di bacco (2) jacopo volpi giancarlo dotto foto di bacco jacopo volpi giancarlo dotto roberto d agostino tiberio timperi foto di bacco jacopo volpi giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco valentino tocco foto di bacco morena gentile foto di bacco (1) morena gentile foto di bacco (2) marcello micci giancarlo dotto foto di bacco morena gentile foto di bacco (3) roberto d agostino foto di bacco (5) roberto d agostino ivan zazzaroni foto di bacco morena gentile giancarlo dotto foto di bacco (2) morena gentile giancarlo dotto foto di bacco (1) roberto d agostino foto di bacco (4) roberto d agostino foto di bacco (2) roberto d agostino foto di bacco (3) roberto d agostino sofia e francesco le foche foto di bacco roberto d agostino foto di bacco (1) roberto d agostino giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco (2) roberto dagostino giancarlo dotto tiberio timperi foto di bacco roberto di russo ettore viola foto di bacco roberto di russo ettore viola ivan zazzaroni foto di bacco pubblico tiberio timperi giancarlo dotto ivan zazzaroni foto di bacco riccardo de torrebruna foto di bacco sandro melaranci foto di bacco roberto di russo foto di bacco tiberio timperi foto di bacco (1) salvatore taverna foto di bacco salvatore taverna roberta petronio foto di bacco salvatore taverna con la moglie ginetta foto di bacco salvatore taverna e giancarlo dotto foto di bacco sergio starace foto di bacco tiberio timperi foto di bacco (2) tiberio timperi roberto di russo foto di bacco