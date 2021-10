CAFONALINO - A 90 ANNI, ENRICO LUCHERINI SALE SUL PALCO E FA IL MATTATORE. DEL RESTO, CHI MEGLIO DELLO "STRESS AGENT" PER RACCONTARE LE STORIELLE DELLE DIVE E DIVETTE E SPIFFERARE LE CHICCHE DELLA DOLCE VITA? - AL RICHIAMO, HANNO RISPOSTO GLI AMICI URSULA ANDRESS, TORNATORE, VERDONE, MARINA CICOGNA, TUTTI GLI SGUARDI SONO STATI PER IL CULO DI CATRINEL MARLON...

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per “Il Messaggero - Cronaca di Roma”

enrico lucherini foto di bacco (4)

Chi meglio di Enrico Lucherini, con ben sessanta anni di carriera come deus ex machina delle pubbliche relazioni del mondo di celluloide, può raccontarci i segreti delle star? Una chicca, allora, vederlo sul palco del teatro di via Giulia a narrare i fasti della Dolce Vita e le collaborazioni con i più grandi divi del nostro tempo.

elena croce valeria ciangottini foto di bacco

Ad un simile richiamo, non si può davvero resistere. Sfilano amici, colleghi e attori. Tra i primi ad arrivare Ursula Andress, in black, Giuseppe Tornatore e Carlo Verdone che incontra qui Eleonora Giorgi, diretta dal regista romano nel celebre Borotalco. E poi il giovane attore Eugenio Ricciardi. Appare la produttrice cinematografica Marina Cicogna, in giacca a fiori, con Fausto e Lella Bertinotti.

eleonora giorgi carlo verdone foto di bacco (2)

Tutti gli sguardi sono per la mini di lurex di Catrinel Marlon. Il red carpet prosegue con Gianni e Maddalena Letta, Milena Vukotic, Giampaolo e Rossana Letta. Raggiungono la sala anche Valeria Ciangottini, Santino Fiorillo, Laura Lattuada, in tubino nero e tracolla verde. Flash per Alda D'Eusanio, Pino Strabioli, in giacca rossa, gli attori Elena Croce e Francesco Zecca, il critico Claudio Masenza e Daniele Falleri.

carmen pignataro fausto e lella bertinotti foto di bacco

Scendono da una macchina Lilli Giuffrè e Giovanna Ralli. Ed inizia il momento del mattatore. Con Lucherini prende il via la programmazione 2021-2022 dello stabile, come sempre guidato da Silvano Spada, che inaugura la sua quarta stagione con C'era questo, c'era quello.

sofia bisacchi enrico lucherini nunzio bertolami foto di bacco

Un viaggio-omaggio nel mondo dello spettacolo attraverso i ricordi di sessant'anni di carriera del più grande press agent italiano. Un racconto inedito sotto i riflettori fatto da colui che quei riflettori li ha accesi per primo. In scena con l'amico Nunzio Bertolami, per la regia del giovane Filippo Contri.

raffaella di caprio foto di bacco (10)

Pioniere in Italia di un mestiere fatto di luci e ombre, di screzi spesso architettati da lui stesso per far parlare di un film. Un mestiere fitto di vari dietro le quinte degno di un romanzo. Fin dai primi anni Cinquanta quando il giovane Enrico, attore in erba nella Compagnia dei Giovani di Rossella Falk e Giuseppe Patroni Griffi, tornando da un viaggio in Sud America mollò il copione per dar retta al consiglio dell'amica Sophia Loren. Il resto è una storia già scritta, lunga oltre mezzo secolo. Sessant'anni di successi messi in fila su un set dopo l'altro. E lo show è inevitabilmente un successo.

