CAFONALINO ALL’OPERA - IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI, ALESSANDRO MICHELE, AGGROTTA LA FRONTE APPENA VEDE ARRIVARE I FOTOGRAFI E PASSA VELOCE NEL FOYER DEL COSTANZI PER LA PRIMA DELLA “SERATA JEROME ROBBINS” CON ELEONORA ABBAGNATO – IL MARITO DELLA BALLERINA, FEDERICO BALZARETTI, IN SMOKING NERO E CODA, LORENZO CIOMPI E MARINA CICOGNA, MARISELA FEDERICI E DUILIO GIAMMARIA: ECCO CHI C’ERA

Giulia Argenti per “la Repubblica - Roma”

Parterre di vip, eleganza e un po' di nervosismo da parte degli ospiti al Teatro dell' Opera per Eleonora Abbagnato. Le foto di rito sul foyer, si sa, sono croce e delizia dei personaggi noti. Piacciono a Francesca Chialà, regista e consigliera di amministrazione del Teatro dell' Opera che, vestita in un bellissimo abito nero che lascia vedere la schiena, abbandona la pochette a terra per lanciarsi in un ballo improvvisato a favore di fotografi con il ballerino Andrea Evangelista.

Molto meno piacciono ad Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che aggrotta la fronte appena vede arrivare i fotografi, attraversa veloce il foyer facendosi largo tra la folla e si copre il viso con la borsa griffata pur di non farsi immortalare. Qualcuno riesce comunque a catturare una foto della sua espressione imbronciata, incorniciata dai lunghi capelli neri.

Scene di " ordinaria mondanità" al Teatro dell' Opera in occasione della prima della Serata Jerome Robbins, tributo al grande coreografo Usa, che passa da tre performance differenti: The Concert, In the night e Glass Pieces. Sul palco sale anche la direttrice del corpo di ballo, la stella della danza Eleonora Abbagnato. Non a caso il marito, l' ex calciatore Federico Balzaretti, è tra i primi ad arrivare.

Ed è elegantissimo: smoking nero e capelli biondi raccolti in una piccola coda. Sorride ai fotografi prima di entrare in sala. Arrivano anche Maria Pia Ruspoli e Laura Comi, direttrice della scuola di danza del Teatro dell' Opera. E poi Michaela Castelli, presidente di Acea, che entra nel foyer accompagnata dalla figlia. E ancora, dal mondo del cinema, ecco spuntare l' attore Lorenzo Ciompi e la produttrice e sceneggiatrice Marina Cicogna, avvolta in un soprabito bianco. Sorride Micaela Calabresi.

Presente anche la contessa Marisela Federici, regina della mondanità capitolina e dei salotti tv. Ad accogliere gli ospiti c' è anche il sovrintendente del teatro Carlo Fuortes. Presenti anche volti del giornalismo televisivo, come Duilio Giammaria, tra i primi ad arrivare, e Vira Carbone, capelli biondissimi e outfit elegante, posa davanti ai fotografi insieme all' imprenditrice Sabrina Florio.

Dopo i flash e i saluti, è tempo di prendere posto in attesa dell' apertura del sipario. Sul palco ad esibirsi, oltre al corpo di ballo, i solisti e i primi ballerini, c' è anche Eleonora Abbagnato che, proprio pochi giorni fa, ha annunciato di lasciare il suo ruolo di étoile all' Opéra di Parigi per stare vicino alla madre. La sua performance, nonostante il momento difficile, è incantevole.

