14 set 2022 17:13

CAFONALINO ALL’OPERA – ILARY BLASI S'È PRESENTATA AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CON UNA PICCOLA BORSA GUCCI (CHE EVIDENTEMENTE TOTTI NON ERA RIUSCITO A NASCONDERLE) E ACCANTO UN'AMICA DI NOME NOEMI BO...NOMO – ALLA PRIMA DI “SERATA PRELJOCAJ”, PROTAGONISTI L'AMICA ELEONORA ABBAGNATO E FRIEDEMANN VOGEL, LA CONDUTTRICE NON SI SOTTRAE AI FLASH E SOGGHIGNA DI GUSTO (CHE C'AVRÀ DA RIDE’?) – IN SALA PIÙ COMPOSTE, E UN PO' INFASTIDITE DAL TRAMBUSTO, MADDALENA LETTA CON LA NIPOTE PAOLA, NICOLETTA ODESCALCHI, PAOLA MAINETTI, FEDERICA TITTARELLI CERASI…