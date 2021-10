26 ott 2021 19:35

CAFONALINO - AMMUCCHIATA DI VIPPONI IN PIAZZA DI PIETRA A ROMA PER FESTEGGIARE I 10 ANNI DELLA TRASMISSIONE "L'ARIA CHE TIRA" CONDOTTA DA MYRTA MERLINO SU LA7 - C'ERANO LUCA TOMMASSINI, IGNAZIO LA RUSSA, PETER GOMEZ, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, CARLO CALENDA, L'IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE, FABIO CANINO, ALBERTO MATANO, NUNZIA DE GIROLAMO E FRANCESCO BOCCIA, GIOVANNI MALAGÒ - GREEN PASS PER ENTRARE NEL LOCALE, 212 GLI INVITATI IN LISTA… - FOTO