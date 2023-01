CAFONALINO UNA BOTTA E VIA – DONNE DI ALTRI PIANETI E PESCI VOLANTI ALLA CASA D'ASTE "CAPITOLORIUM ART" A ROMA: NELL'UNICA GIORNATA DELLA MOSTRA “ONE SHOT” DI CHIARA SUSANNA CRESPI SONO STATI AVVISTATI UNA SEMPRE PIU' TETTONICA CARMEN RUSSO CON ENZO PAOLO TURCHI DALLE NUANCE RAMATE, UNO SPIRITATO AMEDEO GORIA E L'AQUILOTTA MANILA NAZZARO…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da https://roma.repubblica.it/

chiara susanna crespi e carmen russo foto di bacco

Una mostra "one shot", un solo giorno per le Donne di altri pianeti e pesci volanti di Chiara Susanna Crespi. Ad ospitare le sue opere - collage con colori a olio, acquerello su legno, tela e carta - venerdì scorso è stata la Casa d'Aste Capitolorium Art, nei locali che furono sede e studio del maestro Mario Schifano.

Tutto inizia dalla scoperta di un vecchio baule e di un manuale di medicina del 1958 dove "donne dai corpi e con personalità non conformi sono denudate e classificate: malate, grasse, rachitiche, mascoline, storpie, isteriche, pazze". La fotografa e artista Chiara Susanna Crespi ha raccolto le storie di queste donne lontane nel tempo, le ha fatte sue, se ne è presa cura e ha creato per loro un nuovo mondo, fatto di colori, in cui poter rivivere.

grazia di michele chiara giulia cortese foto di bacco

"Loro sono le mie donne", scrive l'artista, "Io sono loro, loro sono me, nella lontananza di epoche diverse, siamo unite e ci guardiamo. Bambine, ragazze, vecchie, tutte donne, sono tutti pezzi di me. Ci teniamo insieme mentre i pesci volano silenziosi, se potessero urlare in mare non ci si potrebbe fare il bagno per il frastuono".

