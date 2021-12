CAFONALINO - BRINDISI ALLA PREVENZIONE DURANTE LA CONSEGNA DEI PREMI "AILA PROGETTO DONNA", CHE RICORDANO LA LOTTA CONTRO L'ARTROSI E L’OSTEOPOROSI: LA MADRINA DELLA SERATA È STATA IVA ZANICCHI, IN MISE DORATA - SFILANO LA PROFESSORESSA MARIA ROSARIA CAPOBIANCHI DELLO SPALLANZANI, PREMIATA DA GIANNI LETTA, E POI SIMONA VENTURA, IN ROSSO, PREMIATA DA ANDREA RONCATO, FABRIZIO MORO, OMAGGIATO DA PASCAL VICEDOMINI, BEPPE CARLETTI DEI NOMADI E BARBARA BOUCHET... - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Val. Ven. per “Il Messaggero”

gianni letta gennaro sangiuliano foto di bacco

Note senza tempo e prevenzione. La Sala Sinopoli del Parco della Musica si accende per un prestigioso happening: la ventesima edizione del Premio Aila Progetto Donna. Riconoscimento che ricorda la lotta della Fondazione Aila, presieduta dal professor Francesco Bove, contro l'artrosi e l’osteoporosi.

Tema mai al centro dell'attenzione come adesso. Complice l'inossidabile impegno della Fondazione che con tenacia e lungimiranza è stata la prima, venti anni fa, a parlare in pubblico attraverso un grande show della necessità di tenere sotto controllo la salute delle nostre ossa.

rossana bove berta zezza foto di bacco

Perché di artrosi e osteoporosi nel nostro Paese soffrono più di 8 milioni di persone, soprattutto donne. «Prevenire si può - sottolinea Bove - soprattutto con la conoscenza ed una maggiore responsabilizzazione personale».

E così, tenendo fede all'iconico motto dell'organizzazione, Non mollare l'osso!, in scena tanti illustri premiati. Introdotti da Veronica Maya, in lungo cipria, raggiungono il palco diversi noti personaggi. Ad iniziare dalla madrina Iva Zanicchi, in mise dorata.

Poi ecco i premiati. Sfilano la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, che nel 2020, assieme al suo team dell'Ospedale Spallanzani, ha isolato per prima in Italia il Coronavirus Sars Cov-2. A premiarla c'è Gianni Letta. E poi Simona Ventura, in rosso, premiata da Andrea Roncato, Fabrizio Moro, omaggiato da Pascal Vicedomini, il cantante Beppe Carletti dei Nomadi, premiato dal professor Bove, e Barbara Bouchet, che riceve il premio dal regista Gabriele Lavia.

iva zanicchi intervistata foto di bacco

Intermezzo musicale a cura di Micol Arpa rock. A seguire, concerto della Affetti Collaterali Band, diretta dal maestro Danilo Minotti. Suonati intramontabili pezzi come Gloria e E penso a te. Attesi, tra i tanti, Rosanna Lambertucci, Andrea Monorchio e i professori Gianni Profita, Rettore UniCamillus, Adriano Redler.

gabriele lavia foto di bacco (1)

Posti prenotati per Jessica Veronica Faroni, presidente Aiop, Rita Dalla Chiesa e Lella Golfo, presidente Fondazione Bellisario. Ci sono l'oncologo Francesco Cognetti, Giorgio Meneschincheri, Elena Bonelli, il maestro Gerardo Di Lella, Beatrice Lorenzin. Il brindisi è tutto alla prevenzione.

iva zanicchi simona ventura foto di bacco francesco bove foto di bacco gitte andersen andrea monorchio foto di bacco iva zanicchi barbara bouchet foto di bacco (2) francesco bove berta zezza foto di bacco giovanni terzi simona ventura foto di bacco (1) barbara bouchet foto di bacco iva zanicchi foto di bacco gennaro sangiuliano simona ventura foto di bacco gennaro sangiuliano beatrice lorenzin foto di bacco iva zanicchi barbara bouchet foto di bacco (1) alessandro picardi foto di bacco antonella cinque giulio terzi di santagata foto di bacco simona ventura berta zezza foto di bacco manuela lucchini gianni letta claudia mazzola foto di bacco gabriele lavia foto di bacco (2) manuela lucchini gennaro sangiuliano foto di bacco gianni letta francesco bove foto di bacco antonella cinque rossana bove giulio terzi di santagata foto di bacco gabriele lavia andrea roncato foto di bacco gianni letta beatrice lorenzin foto di bacco gennaro sangiuliano giulio terzi di santagata foto di bacco simona ventura foto di bacco iva zanicchi fausto pinna foto di bacco giulio terzi di santagata e giulio terzi foto di bacco giulio terzi di santagata foto di bacco giovanni terzi simona ventura foto di bacco (2)