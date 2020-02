CAFONALINO DEL CARNEVALE ROMANO – LE UNICHE MASCHERINE CHE GIRANO A ROMA SERVONO PER BALLARE! GRAN FESTA GODONA ORGANIZZATA DALLA MONDANISSIMA COPPIA DESSOLIS-MONTANI NEL CUORE DI VIA VENETO - IL TEMA ERA “DA DOVE VIENI?” E GLI INVITATI SI SONO SBIZZARRITI FRA STOFFE ETNICHE, CORONAVIRUS, ABITI DA EMIRI E GEISHE - ELENA BONELLI AGGHINDATA COME UNA NOBILDONNA VENEZIANA, LA BARONESSA GOURMET CETTI LOMBARDI SATRIANI E L’EREDITIERA GWENDALYN SIMSON

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Maria Serena Patriarca per “il Messaggero”

menu della serata

Emiri e geishe, stoffe etniche, seta e piume. Ma anche richiami al fascino misterioso di seducenti dame che rievocano i balli in maschera d'antan. Così come le commistioni futuristiche con l'arte contemporanea, a suon di deejay set e cocktail innovativi. Quest'anno il Carnevale della Capitale viaggia nel tempo e nello spazio. Se tante socialite romane, tra cui le bijoux designer del jet set Christiane e Gaia Mercieca, si sono riunite indossando costumi sontuosi stile Casanova ed enigmatiche mascherine in volto, come le nobildonne del Settecento, Gabriel Garko e i suoi amici hanno fatto rotta sull'aperitivo Carnival Vibes che ha riunito nel lussuoso hotel in via Orlando i fan del party nel mood newyorkese, fra installazioni di arte futuristica e le note mixate dal deejay Emanuele Vesci, in tandem con cocktail evocativi delle missioni spaziali.

gran ballo in maschera foto di bacco (5)

La Dolce Vita che strizza l'occhio al Giro del Mondo in 80 Giorni, invece, si è data appuntamento ieri notte nel cuore di via Veneto. Per dire arrivederci al Carnevale e forse anche esorcizzare il clima teso di questi giorni, una carica di cento bon vivants ha animato i saloni di un hotel deluxe, per la VI edizione del Ballo in Maschera organizzato dalla mondanissima coppia formata da Lucio Dessolis e Carla Montani.

buffet per gli invitati (1)

Tema di quest'anno? Da Dove Vieni?, che in senso letterale fa sbizzarrire gli invitati fra mise che rievocano gli sfarzi dell'India dei maharaja, la passione dei ballerini di flamenco spagnoli, passando per il mistero dei sultani arabi e delle danzatrici del ventre. Ma c'è anche chi, come l'astrologo, artista e scrittore Massimo Bomba, si pone la domanda dell'invito in senso più esistenziale, con un filo di ironia. La cantante e attrice Elena Bonelli appare trasformata in una sfarzosa nobildonna veneziana. Sciamano fra gli invitati la baronessa gourmet Cetti Lombardi Satriani e il pittore Giulio Gorga, la scrittrice ed ereditiera americana Gwendalyn Simson e Daniela Traldi. Musica live e danze sfrenate in pista, come da tradizione.

lucio dessolis carla montani foto di bacco valerio bonolo maria serena patriarca foto di bacco

I golosi si deliziano con mezzi paccheri con battuto a coltello di vitella in salsa cacciatora, salmone al sesamo, lemongrass e verdurine saltate, caponata, insalata di caprino, mirtilli e miele. Danze e trenini sulle hit evergreen anni Settanta e Ottanta, e un corner speciale dedicato alle ghiottonerie dolci, con bicchierini di cremino torinese con croccante, zuppa inglese 2.0 e torta al pistacchio, cioccolato bianco e lamponi. Tra gli invitati, tutti simpatizzanti del Club Otium di ciceroniana memoria promosso dall'anfitriona del ballo, Maria Dolores Balsamo, la psicologa Irene Bozzi, il chirurgo estetico Roberto Bracaglia con la moglie Rita, il direttore d'orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli, il prefetto Gianni Ietto con la moglie Maria Romana. Si brinda, si chiacchiera e si balla fino alle ore piccole.

