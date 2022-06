CAFONALINO - ALLA CASA DEL CINEMA DI ROMA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO MOLENDINI SULL'INCREDIBILE STORIA DEL PRINCIPE DEL JAZZ PEPITO PIGNATELLI, LEGGENDARIO PROTAGONISTA DELLA ROMA ANNI 70, HANNO SFILATO VINCENZO SALEMME, DARIO SALVATORI, WALTER VELTRONI CON CAMICIA "PEZZATISSIMA", GINO CASTALDO E I SUOI TATUAGGI IN "BELLA" MOSTRA, UN IMPECCABILE FABRIZIO MAFFEI, IL MAESTRO VESSICCHIO, DAVIDE DESARIO COL PIOTTA E… - FOTO

"PEPITO" E LA VITA DOLCE DEL JAZZ ANNI ’70 A ROMA – IN UN LIBRO MARCO MOLENDINI RACCONTA LA STORIA DEL LEGGENDARIO PEPITO PIGNATELLI

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-pepito-quot-vita-dolce-jazz-anni-rsquo-70-roma-ndash-313628.htm

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da www.minimumfax.com

walter veltroni marco molendini gino castaldo foto di bacco

Questo libro racconta l'incredibile e affascinante storia del principe Pepito Pignatelli, batterista e appassionato di jazz, del mondo che gli ruotava attorno e che in larga parte è coinciso con la Roma della Dolce vita, e delle sue mille, folli imprese per portare nella capitale la musica che considerava la più bella del mondo.

vincenzo salemme walter veltroni marco molendini gino castaldo foto di bacco

Il suo cahier nobiliare lo teneva quasi nascosto, scritto su una mattonella di ceramica appesa nella piccola cucina dell'attico di via della Lungaretta 97 in cui ha vissuto per vent'anni.

walter veltroni davide desario foto di bacco

Nato in Messico da un padre donnaiolo e dissipatore, cresciuto nella Roma del fascismo, innamoratosi del jazz in giovanissima età, al punto da assordare con i suoi assoli di batteria i padri gesuiti del prestigioso collegio dove era stato spedito a studiare, Pepito Pignatelli è un personaggio leggendario:

a vent'anni ha fondato il Mario's Bar, primo jazz club italiano; ancora giovanissimo ha conosciuto il carcere per una scapestrata vicenda di droga; dagli anni Cinquanta ha animato le notti dei locali più celebri, tra via Veneto e Trastevere; si è coperto di debiti pur di tenere in vita il Blue Note e il Music Inn, due locali che hanno fatto la storia; ha conosciuto, ospitato, accompagnato nei loro giorni romani maestri come Chet Baker, Gato Barbieri, Dexter Gordon.

vincenzo salemme giuseppe vessicchio foto di bacco

Un imperdibile affresco della Roma degli anni Sessanta e Settanta condotto attraverso la biografia in note di un suo grandissimo protagonista.

tonino pinto marco molendini foto di bacco (2) tonino pinto marco molendini foto di bacco (1) walter veltroni danilo rea marco molendini gino castaldo foto di bacco tonino pinto foto di bacco stefano sofi niki barbati foto di bacco sergio cammariere foto di bacco (2) sergio cammariere foto di bacco pierfrancesco pingitore graziella pera foto di bacco pierluigi battista foto di bacco pino corrias giancarlo santalmassi foto di bacco pino corrias micol veller foto di bacco pubblico riccardo mei foto di bacco riccardo rossi irene ghergo foto di bacco riccardo rossi ugo porcelli foto di bacco roberto zaccaria fabrizio maffei foto di bacco sandro melaranci foto di bacco saverio ferragina tonino pinto marcellino radogna foto di bacco marco molendini gaetano castelli foto di bacco michele mirabella foto di bacco (2) flavia veltroni pierluigi battista marco molendini foto di bacco gaetano castelli foto di bacco gaetano castelli michele mirabella foto di bacco giampaolo letta foto di bacco giancarlo santalmassi foto di bacco gino castaldo foto di bacco giorgio assumma foto di bacco giuseppe vessicchio foto di bacco giuseppe vessicchio giorgio assumma foto di bacco gloria satta irene ghergo foto di bacco gloria satta marco molendini foto di bacco graziella pera pierfrancesco pingitore michele mirabella foto di bacco jas gawronski foto di bacco leonardo jattarelli foto di bacco libro presentato lorenza foschini foto di bacco luciano linzi maria teresa fabris foto di bacco pierfrancesco pingitore foto di bacco marco molendini gino castaldo foto di bacco marco molendini giorgio assumma foto di bacco marco molendini vincenzo salemme foto di bacco maria paola trovajoli foto di bacco maria paola trovajoli giorgio assumma foto di bacco michele mirabella foto di bacco (1) paolo franchi e moglie foto di bacco paola comin foto di bacco carlo massarini dario salvatori foto di bacco caterina d amico foto di bacco adriano mazzoletti dario salvatori foto di bacco adriano mazzoletti foto di bacco (2) adriano mazzoletti foto di bacco albina e vincenzo salemme foto di bacco andrea garibaldi fabrizio paladini foto di bacco andrea garibaldi fabrizio paladini roberto di russo antonello salis foto di bacco carla vistarini dario salvatori foto di bacco (1) carla vistarini dario salvatori foto di bacco (2) claudio trionfera foto di bacco danilo rea foto di bacco (1) danilo rea foto di bacco (2) dario salvatori barbara di girolamo andrea canali foto di bacco danilo rea foto di bacco (3) davide desario fabrizio paladini foto di bacco dino trappetti foto di bacco duccio trombadori foto di bacco duccio trombadori paolo franchi foto di bacco elena polidori foto di bacco eric salerno foto di bacco fabrizio maffei foto di bacco (1) fabrizio maffei foto di bacco (2) fabrizio paladini foto di bacco tommaso zanello er piotta con davide desario foto di bacco