CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Comunicato stampa

virginia oldoini e michele sanseverino principe di salerno foto di bacco (2)

Il 20 dicembre Club "OTIUM" con la Regia della sua Presidente avvocato Carla Montani, al teatro Tirso de Molina, ha messo in scena una giocosa commedia storica interpretata da 35 "diversamente giovani" "OTIOSI" dal titolo: "Quando risorge il sole" di Francesco Dessolis.

Gli interpreti come la Regista sono non professionisti, ma anche quest'anno con la loro voglia di mettersi in gioco, hanno ripercorso un pezzo di Storia d'Italia da protagonisti provvisti però di splendidi costumi dell'epoca e con battute e canzoni che hanno coinvolto l'intero teatro pieno fino alla fine.

sissi l imperatrice d austria foto di bacco

La curiosità e il divertimento dello spettacolo è evidente quando troviamo implicati nella storia anche notissimi protagonisti come Garibaldi, Franceschiello, la Principessa Sissi, la Contessa di Castiglione, la Regina Maria Sofia di Borbone.

L'ironia è le battute condivise (Carducci, che affamato implora una bistecca declamando t'amo pio bove) con il pubblico così numeroso, ma nel pieno rispetto delle normative Covid.

roberto valenza carla paris foto di bacco

Tra gli interpreti Silvana e Gianluigi Augero, Lucio e Francesco Dessolis, Davide Moscato, Gianni e Maria Romana Ietto, Alberto e Maria Teresa Di Vece, Daniela Schiazzano, Fabrizio Guerritore, Gianfranco Loreto, Carola Montani, Roberto Valenza, Carla Paris, Angela Riccio, Alberto Zobbi.

