CAFONALINO - CHE CI FACEVA PATTI SMITH ALLA CORTE DI GIOVANNI CACCAMO? LA ROCKER AMERICANA IRROMPE AL MUSEO DI VIA GUIDO RENI A ROMA PER PRESENTARE "PAROLA", IL NUOVO ALBUM DELL'AUTORE ITALIANO - A FARE GLI ONORI DI CASA, LA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MAXXI GIOVANNA MELANDRI, POI TUTTI AL RISTORANTE GOURMET: TRA GLI OSPITI SIMONE CRISTICCHI, CAROLINA DI DOMENICO, SERENA AUTIERI, LORELLA CUCCARINI, SERENA BORTONE, LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per "Il Messaggero"

simone folco pino strabioli foto di bacco

Quando la musica diventa spettacolo. Patti Smith alla corte di Giovanni Caccamo. Succede al museo di via Guido Reni per presentare Parola, il nuovo album del poliedrico autore italiano.

La rocker americana arriva. Ed è magia. A fare gli onori di casa, la presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri, che la accompagna a visitare i tesori del museo.

patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (7)

Poi fa tappa nel ristorante gourmet, in attesa di salire sul palco dell'happening, dove irrompe il progetto del cantautore che mette al centro l'importanza della parola, dialogo intergenerazionale tra anime e voci, suoni acustici ed elettronica.

padre fortunato enzo giovanna melandri foto di bacco

Caccamo torna sulla scena discografica dopo il successo di tanti appuntamenti glam. E la Smith non può mancare. Ancora una volta fa il pieno di applausi vip. Reduce dal successo riscosso alla Nuvola, il Centro congressi dell'Eur, protagonista della rassegna Riemergere di Eur Culture per Roma.

francesco zecca lucrezia lante della rovere ilaria genatiempo foto di bacco

Qui applaudita, tra gli altri, dal regista Abel Ferrara e dall'ad e presidente di Eur spa, rispettivamente Antonio Rosati e Alberto Sasso. Con lei, al Maxxi, c'è la figlia Jesse Paris Smith. Ambedue hanno preso parte all'album in presentazione.

elisa d ospina santino fiorillo foto di bacco

Prima delle esibizioni, Caccamo racconta i suoi pezzi. Tra gli ospiti dello spazio Vinicio Marchioni con la sua Milena Mancini e Carolina Di Domenico con Pier Ferrantini. Ci sono Serena Autieri, in trench chiaro, Rossella Brescia, in black and white, Simone Cristicchi, in gessato grigio, e Pino Strabioli.

doriana e massimiliano fuksas foto di bacco

Si riconoscono Serena Bortone, la principessa India di Afghanistan e Gabriele Rossi. Basco e minigonna per Susy Laude. Lorella Cuccarini sfoggia un tailleur pantalone color ruggine.

Yvonne Sciò è in floreale e poi Lucrezia Lante della Rovere, in top dorato. Interessa molto il lavoro di Caccamo, realizzato assieme ad un incredibile parterre composto, oltre che dalle Smith, da Willem Dafoe, Liliana Segre, Aleida Guevara, figlia del Che, Michele Placido, Beppe Fiorello.

patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (2) la principessa soraya malek dell afghanistan e paolo maria noseda foto di bacco lorella cuccarini foto di bacco (1) jacopo durazzani foto di bacco (2) lorella cuccarini foto di bacco (2) luciana toledo foto di bacco (2) lucrezia lante della rovere foto di bacco luciana toledo foto di bacco (1) marco carrara serena bortone foto di bacco massimiliano fuksas foto di bacco orietta cicchinelli foto di bacco patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (1) padre antonio spadaro foto di bacco patti smith padre enzo fortunato foto di bacco (1) patti smith padre enzo fortunato foto di bacco (2) patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (10) jacopo durazzani saverio ferragina foto di bacco jesse paris smith rebecca foon patti smith giovanni caccamo foto di bacco patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (11) patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (3) patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (5) patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (4) cristiano caccamo foto di bacco carolina di domenico pier ferrantini foto di bacco cristiano caccamo elisa d ospina foto di bacco dino vannini giovanni caccamo foto di bacco dsc 2983 camilla alibrandi lucrezia lante della rovere saverio ferragina foto di bacco anna pettinelli foto di bacco camilla alibrandi saverio ferragina foto di bacco camilla alibrandi lucrezia lante della rovere foto di bacco gaetano blandini e roberta foto di bacco giovanna melandri giovanni caccamo foto di bacco gaetano blandini foto di bacco adriana e luciana toledo foto di bacco giuliano sangiorgi foto di bacco (2) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (10) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (1) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (9) giuliano sangiorgi foto di bacco (1) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (8) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (6) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (7) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (5) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (4) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (3) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (17) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (2) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (16) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (15) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (14) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (13) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (12) sibilla bagnoli foto di bacco (2) giuseppe fantasia luciana toledo foto di bacco pino strabioli massimiliano fuksas foto di bacco ilaria genatiempo foto di bacco ivonne scio foto di bacco ivonne scio lucrezia lante della rovere jacopo durazzani foto di bacco patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (6) giuliano sangiorgi e pino strabioli foto di bacco patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (8) jacopo durazzani foto di bacco (1) giuliano sangiorgi pino strabioli stefano coletta foto di bacco giuseppe fantasia foto di bacco patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (9) pino strabioli foto di bacco pino strabioli serena bortone foto di bacco sibilla bagnoli foto di bacco (1) rossella brescia alessandro lo cascio santino fiorillo foto di bacco rossella brescia foto di bacco serena autieri serena bortone foto di bacco sibilla bagnoli giovanni caccamo foto di bacco (1) giovanni caccamo in concerto foto di bacco (11) simone cristicchi foto di bacco sibilla bagnoli giovanni caccamo foto di bacco (2)