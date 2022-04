CAFONALINO - COME SCOPRIRE QUALCOSA DELLO SCRITTORE PIÙ INACCESSIBILE E IRRAGGIUNGIBILE, IL RISERVATISSIMO E GENIALE MILAN KUNDERA? LEGGENDO IL LIBRO DI STEFANO GODANO, CHE GRAZIE A UN'AMICIZIA NATA SOTTO IL SEGNO DI FEDERICO FELLINI OFFRE UN RITRATTO DEL GRANDE AUTORE CECO - ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO C'ERANO L'ATTORE FABRIZIO GIFUNI, DANIELA BARBIANI, GIORGIO BENVENUTO, LORENZA FOSCHINI E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da www.ansa.it

Un lungo viaggio alla scoperta di Milan Kundera, il geniale, timido e riservatissimo scrittore, poeta e drammaturgo ceco. A regalarci un ritratto inedito dell'autore de 'L'insostenibile leggerezza dell'essere' attraverso un'amicizia nata sotto il segno di Federico Fellini è Stefano Godano in 'Kundera e Fellini. L'arte di non incontrarsi' in libreria dal 29 marzo per Rizzoli, con la prefazione di Vincenzo Mollica.

Kundera considerava Fellini la vetta dell'arte della seconda metà del Novecento e Fellini ricambiava definendolo il più grande scrittore contemporaneo: si scrivevano e si stimavano ma non si sono mai incontrati, racconta nel libro Godano, giornalista, per molti anni confidente e amico fedele di Fellini, studioso appassionato dei rapporti tra letteratura e cinema.

Qualche anno dopo la morte di Fellini nel 1993, Godano e la moglie Daniela Barbiani, nipote e assistente del regista, incontrano Milan e Vera Kundera. È il 2001 e nasce una straordinaria amicizia, fatta di incontri, lettere e lunghe telefonate, di ore e ore a chiacchierare a casa Kundera e nei ristoranti di Saint-Germain, a Parigi.

Lo scrittore più inaccessibile e irraggiungibile si confida con l'autore sull'onda di una forte amicizia esaltata dalla passione per Federico Fellini e dalla ricerca dei punti di contatto creativi e immaginifici con il lavoro del grande regista.

I romanzi di Kundera, la fuga dalla Cecoslovacchia, l'amore per la Francia e l'insofferenza per la gauche caviar, la passione per Venezia, Capri e Roma e i giudizi su alcuni grandi scrittori contemporanei vengono ripercorsi in un ritratto fedele dello scrittore, arricchito dai suoi disegni e da quelli di Fellini.

Godano ha lavorato con Daniela Barbiani anche alla realizzazione del 'Dizionario intimo di Federico Fellini' (Piemme 2019), per il quale ha raccolto il testo inedito di Milan Kundera posto all'inizio del libro.

