CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO

eleonora daniele foto di bacco (3)

Gli amici l’hanno ribattezzata l’Amadeus in gonnella, che cocciuta come è manco il Covid la ferma. E sì perché come il bravo conduttore di Raiuno, nonostante la pandemia e le critiche feroci di chi ormai è abituato a mettere il becco su tutto perché non gli va mai bene nulla, si è battuto con testardaggine per condurre e portare in porto seppur con il teatro Ariston vuoto il Festival di Sanremo a cui lavorava da un anno, così Donatella Gimigliano nel suo piccolo si è intestardita per non spostare la VI edizione del suo evento per le donne “Women for Women against Violence - Camomilla Award”, sebbene Roma fosse appena diventata zona rossa.

giorgio pasotti foto di bacco (1)

Nel giorno in cui si commemoravano le vittime di un anno di Covid-19, lei ha acceso i riflettori della Sala Petrassi all’Auditorium Parco della Musica per mandare in scena e registrare la sua kermesse, ormai divenuta un evento televisivo, probabilmente in onda nei prossimi mesi in Rai. Norme severissime per l’accesso in sala degli ospiti: tutti si son dovuti mettere pazientemente in fila per oltre mezz’ora e sottoporsi al tampone lì all’Auditorium e subito dopo rindossare la mascherina: nessun positivo, per fortuna!

cristina e maria teresa buccino foto di bacco

Donne che aiutano altre donne, sia vittime di violenze di genere, scampate per miracolo ai femminicidi, sia donne che hanno lottato contro un tumore al seno e vinto la loro battaglia con l'insidioso nemico. Donne dunque piene di graffi nell’anima e solchi profondi nel corpo, donne coraggiose a cui questo premio cerca di dare risalto da ormai 6 anni, snocciolando le loro storie assai drammatiche.

Un format unico nel suo genere ideato dalla Gimigliano con l’Associazione Consorzio Umanitas di cui è Presidente, che lei spiega così:“Women for Women against Violence, parte dal racconto delle cicatrici nel corpo e nell’anima delle donne ferite da un tumore o vittime di un uomo, e arriva ad un premio, il “Camomilla Award”, ispirato al fiore che cura le piante malate. Un evento tv al femminile per parlare di violenza attraverso racconti autentici. Esperienze che inevitabilmente segnano, ma che possono anche evocare coraggio e desiderio di vita, prima ancora che di lotta”.

malika ayane foto di bacco

E quest’anno, nonostante mascherine che nascondono i sorrisi, fastidiosi tamponi e distanze di sicurezza per l’inconfessabile paura di stare troppo vicini a chicchessia, l’evento ha avuto grande successo: hanno voluto esserci anche Malika Ayane, arrivata da Milano, e Roby Facchinetti da Bergamo.

roby facchinetti foto di bacco (4)

L’ex Pooh sul palco ha regalato “Rinascerò Rinascerai”, la struggente canzone scritta con l’amico Stefano D’Orazio dopo il dolore e l’impotenza provati dinanzi a tutte le vittime del Covid nella sua Bergamo: nessuno riesce ancora a dimenticare (e forse mai lo farà) le terribili immagini dei camion dell’Esercito che sfilano pieni zeppi di bare per la città, una delle più colpite d’Italia durante la prima ondata.

chiara francini foto di bacco (1)

La kermesse organizzata con la Giulio Merlo Spa per la regia di Antonio Centomani è stata condotta da Arianna Ciampoli e Livio Beshir, già rodati come coppia lo scorso anno allo stesso evento. Grande emozione in sala dinanzi alle testimonianze di donne vittime di violenza che hanno raccontato le loro storie di vita e dolore attraverso le voce di alcune attrici.

carlotta lo greco roby facchinetti francesca ceci foto di bacco

La brava Irene Ferri ha narrato la tragica vicenda di Maria Antonietta Rositani, “bruciata dall’ex e tradita dallo Stato”, a cui poi è andato un premio, ricevuto dalle mani di Carmen Pisano di "Acaia Medical" che l’ha omaggiata anche con un voucher per la cura delle cicatrici del suo corpo. Loredana Cannata invece ha parlato della storia di Nicoletta Cosentino, da vittima di violenza a Cuoca Combattente, donna che ha avuto la forza di ricostruire la propria vita grazie alla passione per la cucina dopo il forte impatto con la violenza psicologica.

roby facchinetti foto di bacco (3)

Alla bella Chiara Francini è stata affidata la testimonianza di Cinzia Filipponi, dal tunnel del tumore alla rinascita: più che della malattia Cinzia ha voluto condividere la gioia di vivere ritrovata. Sotto a chi tocca! Maurizia Quattrone, Vice Questore aggiunto Polizia di Stato, ha raccontato il delicato caso di cronaca di Sara Di Pietrantonio, la ventiduenne romana uccisa dal suo ex fidanzato, e ha spiegato l’impatto con la violenza per un tutore delle Forze dell’Ordine. Non è mancato un uomo, Alessandro, che da un altro punto di vista ha raccontato come ha sconfitto quel tarlo e ritrovato l’amore: interprete del suo vissuto l’attore Simone Sabani, figlio del compianto Gigi.

maria teresa buccino foto di bacco

La serata procede veloce con la consegna dei “Camomilla Award”: sul palco ricevono il riconoscimento Giorgio Pasotti, la reginetta di “Storie Italiane” Eleonora Daniele che quotidianamente si occupa di casi di violenza ed era già stata invitata lo scorso anno ma aveva già impegni precedenti, Gianluigi Nuzzi di “Quarto Grado” e Massimo Maurotto, Commissario e coordinatore delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato.

loredana cannata foto di bacco (3)

Premio dedicato del settimanale “Oggi” a Malika Ayane e uno speciale alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati che lo ha ricevuto a Palazzo Madama dal Maestro Orafo Michele Affidato e dalla Gimigliano. Durante la kermesse, le “boss” dell’Associazione Salvamamme Maria Grazia Passeri e Katia Pacelli, col Presidente di Softlab Leonardo Iacovelli hanno presentato il pilota dell’app “La Valigia di Salvataggio”, progetto che ha visto la sottoscrizione di un protocollo operativo tra l’Associazione e l’Arma dei Carabinieri della Legione Lazio, rappresentata in sala dal Generale Marco Minicucci.

sala petrassi foto di bacco

A consegnare l’ambito riconoscimento, Simonetta Matone, Elisabetta Mancini (capo ufficio staff del vice direttore generale della Polizia di Stato), Francesco Schittulli (Presidente della LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori), Angelo Polimeno Bottai (vicedirettore Tg1), Paolo Petrecca (vicedirettore Rai News), Maria De Souza (direttore All Women Magazine), Adriana Pannitteri e Maria Rita Grieco. Special guest oltre a Roby Facchinetti, gli attori Gianluca Guidi e Giovanni Caccamo, il violinista con l’archetto luminoso Andrea Casta.

loredana cannata foto di bacco (1)

E poi Francesca Ceci, Antonella Salvucci, Carlotta Lo Greco, Elena Russo, Claudia Tosoni. Ad applaudire nel parterre, il Generale della GDF Fabio Migliorati, Maria Rosaria Omaggio, le bombastiche Cristina e Maria Teresa Buccino, Elena Aceto di Capriglia, Irene Bozzi, il manager Andrea Petrangeli. Applausi, ringraziamenti, sipario. Alla prossima edizione!

simonetta matone foto di bacco (1)

simonetta matone foto di bacco (2)

