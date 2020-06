CAFONALINO DELL'ITALIA MORENTE – DOPO AVER PERSO IL BIGLIETTO DELLA LOTTERIA PER MANIFESTA ARROGANZA, NON AVENDO PIU' UNA CAZZO DI QUERELA DA FARE, RENZI SCRIVE (SI FA PER DIRE) UN LIBRO DI FOSFORESCENTE INUTILITA' E LO PRESENTA PURE ALLA GALLERIA BORGHESE – TRA UN TRULLALERO E UN TRALLALA', TRA LA BOSCHI CAMUFFATA DA PRATO E NOBILI CON LA MASCHERINA DELLA ROMA, IL SENATORE SEMPLICIOTTO DI RIGNANO HA SPARATO UN PAIO DI CAZZATE: “QUELLA DI DAVIGO È UNA BESTIALITÀ GIURIDICA. AUTOSTRADE? SI È FATTO PRIMA A FARE IL PONTE CHE A FARE LA REVOCA. SI VOTA NEL 2023, ALLORA MEGLIO METTERE MANO ALLE REGOLE” (INSOMMA, PER RIMANDARLO A GIOCARE A FLIPPER, TOCCA ASPETTARE TRE ANNI. 'NA TRAGEDIA) – VIDEO

1 – Renzi: Post coronavirus per l'Italia la più grande opportunità

matteo renzi foto di bacco (4)

(LaPresse) - "La mossa del cavallo vuole dire che si può e si deve ripartire. L'Italia ce la può fare, l'Italia ce la farà, l'Italia ce la deve fare. Il post-coronavirus è una straordinaria opportunità per rimettersi in carreggiata. C'è una convinzione profonda e diffusa in molti di noi che come il coronavirus è una ferita tragica è anche la più grande occasione degli ultimi 30 anni". Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

maria elena boschi foto di bacco (4)

2 – Renzi: Cambiare modello aziende, utili anche ai dipendenti

(LaPresse) - "Le parole del presidente Bonomi vanno colte anche nel loro aspetto positivo. Ma noi dobbiamo anche cambiare il modello delle aziende. Si deve gestire una discussione sul fatto che gli utili delle aziende almeno in percentuale devono andare ai dipendenti". Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

parlamentari e stampa alla presentazione libro di matteo renzi foto di bacco (2)

3 – Renzi: Si voterà nel 2023, cambiamo le regole del gioco

(LaPresse) - "Siccome voteremo nel 2023, c'è bisogno di rimettere mano alle regole del gioco. Serve una leadership consolidata sulla base del voto diretto. Se non c'è questo, o ci sono le procedure arcaiche della democrazia parlamentare o quelle tutt'altro che arcaiche della democrazia sondaggistica". Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

matteo renzi foto di bacco (3)

4 – Renzi: Quella di Davigo è bestialità giuridica, basta ipocrisia su Csm

(LaPresse) - "Se Pier Camillo Davigo dice che il problema è che bisogna aspettare le sentenze, questa è una bestialità giuridica. E poi il festival dell'ipocrisia sul Csm deve finire". Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

5 – Renzi: Bisogna cambiare Anpal, Inps e forse Inail

francesco bonifazi foto di bacco (7)

(LaPresse) - "Il virus è il populismo, il vaccino è la politica. Noi avremo il 160% di debito alla fine dell'anno. L'unico modo per uscire dalla crisi è fare debito, ma stiamo spendendo i soldi dei nostri figli". Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro "La mossa del cavallo". E ancora: "Io flirto con Salvini? Noi siamo quelli che Salvini lo abbiamo mandato a casa, siamo quelli dello ius culturae, siamo quelli che sostengono che quota 100 e reddito di cittadinanza non funzionano. Bisogna cambiare Anpal, Inps e persino Inail".

matteo renzi foto di bacco (21)

luciano nobili teresa bellanova foto di bacco

6 – Renzi: Io ultimo giapponese del maggioritario

(LaPresse) - "Sarò l'ultimo giapponese del maggioritario, ma serve un sistema che alla sera delle elezioni si sappia chi ha vinto". Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

maria elena boschi foto di bacco

7 – Renzi: Noi condividiamo il piano di Conte al 95%

ettore rosato vice presidente camera dei deputati foto di bacco

(LaPresse) - "Noi condividiamo l'impianto di ieri del presidente del Consiglio al 95%, su Autostrade non mi sembra sia così come l'ha detta Conte. Noi siamo disposti a lavorare con il Governo a patto che si faccia politica. L'aspettativa di vita del Governo è la pèiù lunga possibile". Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro "La mossa del cavallo". Poi aggiunge: "Macron ha fatto una proposta straordinaria spezzando lacci e lacciuoli, ma senza Merkel non avrebbe fatto ciò che ha fatto. E se ci fosse fatta ancora Uk non saremmo arrivati dove siamo arrivati".

teresa bellanova foto di bacco (2) teresa bellanova foto di bacco (4)

8 Renzi: Rinuncia a Olimpiade grave, ma Roma ritornerà fuori

(LaPresse) - "Rinuncia alle Olimpiadi rinuncia più grave in questa fase. Ma ciclicamente Roma ritorna fuori. Il post-coronavirus è fatto apposta per la capitale. Anche molto dipenderà dalle elezioni del 2021, perché un sindaco dà un'immagine alla città". Così Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

9 – Renzi: Condoni? Io votato contro, M5S e Lega no

maria elena boschi anna coliva foto di bacco (1) maria elena boschi teresa bellanova foto di bacco

(LaPresse) - "Condoni? Il Conte 1 ha fatto due condoni, il governo Renzi non ha fatto condoni. Il condono lo hanno votato i 5 stelle e la Lega e non il sottoscritto. Il fatto che ci possa essere una voluntary disclosure è una cosa logica". Così Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

10 – Renzi: Ponte sullo Stretto va fatto, costa di più non farlo

matteo renzi foto di bacco (10) maria elena boschi anna coliva foto di bacco (2)

(LaPresse) - "Il ponte sullo Stretto costerà di più ai nostri figli più se non si farà se si farà. C'è già una gara vinta con un ricorso di un'azienda. E se non si farà questa azienda chiederà i danni allo Stato". Così Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo". E aggiunge: "Io ho superato fase del revanchismo, a me interessa il futuro. Su intelligenza artificiale possiamo esercitare un ruolo pazzesco. Perché non lo facciamo? Questa è la mossa del cavallo".

elena bonetti foto di bacco (1)

11 – Renzi: Bonafede non va chiamato soldato Fofò, noi distanti da lui

(LaPresse) - "Non chiamatelo soldato Fofò ma onorevole Bonafede. Quel voto dimostra che la politica non è vendetta ma analisi sul futuro: se qualcuno lo ha capito il nostro risultato sarebbe stato positivo. Sulla riforma del Csm stiamo discutendo ai tavoli, ci divide un oceano sulla visione della giustizia di Bonafede. Quando Battisti arrivò in Italia, Bonafede e Salvini dimostrarono la loro visione diversa dalla nostra". Così Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

matteo renzi alla presentazione del suo libro alla galleria borghese foto di bacco

12 – Renzi: Quando dicevo di riaprire le scuole mi hanno preso per matto

matteo renzi e la statua del bernini con enea anchise e ascanio foto di bacco (1)

(LaPresse) – "Quando abbiamo detto di riaprire le scuole ci hanno preso per matti, oggi il 60% vorrebbe riaprire le scuole". Così Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo".

13 – Renzi, rimpasto è passato non vedo cambio di governo

(LaPresse) - "Non vedo all'orizzonte un cambio di governo". Così Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo". E poi su un possibile rimpasto. "Non mi metto a parlarne, sarebbe una mossa del cavallo del passato".

teresa bellanova ministro politiche agricole foto di bacco

