CAFONALINO DEMOCRATICO! – IN UN CLIMA DI INSPIEGABILE EUFORIA AGOSTANA, IL PD INAUGURA A ROMA “LA CASA DELLE VOLONTARIE E VOLONTARI” PER LA CAMPAGNA ELETTORALE ESTIVA – SUL PALCO SALGONO UN "SOTTI-LETTA" PALLIDO E SGULACITO DOPO L'INTERMINABILE TRATTATIVA CON CALENDA, ZINGARETTI IN VERSIONE MOTIVATORE (SOGNA GIA' I VELLUTI DEL PARLAMENTO) E UN RILASSATISSIMO GUALTIERI (CHE JE FREGA, TANTO A ROMA, TRA TOPI, CINGHIALI E SPAZZATURA IN OGNI ANGOLO, VA TUTTO BENE…)