CAFONALINO - I DIRITTI CIVILI? SE NESSUNO LI RISPETTA, SCRIVETECI SU UN LIBRO! - AL TEATRO SALA UMBERTO PRESENTATO IL VOLUME "CI SONO COSE PIÙ IMPORTANTI" DI CATHY LA TORRE, AVVOCATA E ATTIVISTA - CON LA SCRITTRICE, SUL PALCO C'ERA CRISTINA FOGAZZI, LA FAMOSA ESTETISTA CINICA; PRESENTI ANCHE PAOLO CAMILLI, VALENTINA LODOVINI E ANNAGAIA MARCHIORO, WILLWOOSH, ALIAS GUGLIELMO SCILLA, PAOLO ISABETTINI E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gustavo Marco Cipolla per "Il Messaggero"

valentina lodovini cathy la torre paolo camilli guglielmo scilla foto di bacco

Ironia, leggerezza ma anche, e soprattutto, impegno sociale per parlare delle disuguaglianze e dare voce alle minoranze. "Ci sono cose più importanti" al teatro Sala Umberto con la presentazione-show del volume firmato da Cathy La Torre e pubblicato da Mondadori nella collana Strade blu.

paolo isabettini foto di bacco

L'attivista e avvocata è da sempre in prima linea per difendere i diritti civili e chi è vittima di violenza sul web a causa dei leoni da tastiera. Non solo un libro ma un prontuario, un manifesto gentile che spinge a combattere il silenzio e fa della denuncia uno strumento di rivalsa e riflessione.

pubblico (1)

Con la scrittrice, sul palco di via della Mercede, Cristina Fogazzi, la famosa Estetista Cinica che ha conquistato la rete grazie ai suoi consigli di bellezza insegnando all'universo femminile, e non solo, a volersi bene per come si è.

guglielmo scilla foto di bacco (2)

Flash e abbracci dietro le quinte, arrivano Paolo Camilli, Valentina Lodovini e Annagaia Marchioro, Willwoosh, alias Guglielmo Scilla, Paolo Isabettini. Lunga la fila dei fan rainbow all'ingresso, dopo una sosta nel foyer gli ospiti prendono posto.

in fila per la presentazione del libro di cathy la torre (2)

Storie, ricordi e speranze in una serata inedita che accende i riflettori sulla falsa retorica, diventata un trend, l'omologazione del pensiero unico e il politicamente corretto amato dai media. Ecco il duo formato da Edoardo Zaggia e Alberto Sacco. Poi, Pierluca Mariti, Dario Cosentino e Francesco Cicconetti.

libro presentato

«L'Italia è al quarantunesimo posto nella classifica mondiale per la libertà di stampa, siamo penultimi per tasso di occupazione in Europa. Ho provato a disegnare un'immaginifica mappa di un viaggio nei diritti che non possono più attendere - spiega La Torre -. Ho usato le parole che conosco, da avvocato, e ho fatto esempi concreti raccontando, come altrove hanno fatto spesso a costo zero, ciò che in questo Paese si rimanda da troppo tempo».

cristina fogazzi foto di bacco (1)

Nel parterre il dg di Altaroma Adriano Franchi, Antonietta Bello e Lilith Primavera. Uno stile battagliero, quello dell'autrice, che fra le pagine dà luce a temi di grande attualità quali il gender gap, lo ius soli, l'adozione, la condizione delle persone Lgbtqia+.

cathy la torre foto di bacco (4)

Senza etichette, prediligendo un'ottica di inclusività volta ad accogliere e valorizzare chi viene ancora discriminato. E non riesce, perché non può, a vivere una vita normale. Firmacopie e applausi in platea aspettando il tour.

cristina fogazzi foto di bacco (2) cathy la torre con il cast foto di bacco cathy la torre foto di bacco (5) cathy la torre foto di bacco (4) viola e carlotta belli foto di bacco valentina lodovini foto di bacco pubblico (2) adriano franchi foto di bacco annagaia marchioro foto di bacco (2) annagaia marchioro foto di bacco annagaia marchioro con la figlia mina foto di bacco cathy la torre antonietta bello foto di bacco cathy la torre foto di bacco (1) cathy la torre foto di bacco (2) cathy la torre foto di bacco (3) dario cosentino foto di bacco edoardo zaggia alberto sacco foto di bacco francesco cicconetti foto di bacco guglielmo scilla foto di bacco (1) in fila per il firmacopie in fila per la presentazione del libro di cathy la torre (1) lilith primavera foto di bacco paolo camilli foto di bacco (1) paolo camilli foto di bacco (2) paolo camilli in camerino foto di bacco pierluca mariti foto di bacco (1) pierluca mariti foto di bacco (2) cathy la torre al firmacopie foto di bacco