CAFONALINO - DITE A LUCA ZAIA CHE SUL SUPER GREEN PASS SI DEVE DECIDERE: “NO A CITTADINI DI SERIE A E B, MA NON BISOGNA PENALIZZARE CHI SI È VACCINATO” (E QUINDI CHE SI FA?) - ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL GOVERNATORE DEL VENETO, NELLA GALLERIA ALBERTO SORDI A ROMA, SFILANO ANNALISA CHIRICO, IL DIRETTORE DEL TG2 SANGIULIANO, MYRTA MERLINO, ANNALISA DE SIMONE, ELEONORA DANIELE E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Annalisa Girardi per www.fanpage.it

luca zaia intervistato

"Attendiamo quella che sarà la proposta del governo. Di certo abbiamo la necessità di coniugare due aspetti: la salute pubblica e la necessità di non chiudere. Questa è la preoccupazione, gli indicatori ci dicono che il contagio sta crescendo, ma dall'altro ci dicono che con i vaccinati abbiamo meno pressione ospedaliera in questa fase": lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, rispondendo a una domanda di Fanpage.it sul Super Green Pass, ipotizzato ieri dalla Conferenza delle Regioni durante l'incontro con il governo, a margine della presentazione del suo libro "Ragioniamoci sopra".

luca zaia e gennaro sangiuliano foto di bacco (2)

"La vera sfida avverrà dalla zona arancione in su. Lì si tratterà di capire rispetto anche alle indicazioni della comunità scientifica quali saranno le soluzioni", ha aggiunto il governatore leghista.

Sulla questione di reintrodurre, al di là di zona bianca o zona gialla, l'obbligo di mascherina anche all'aperto il presidente della Regione Veneto ha chiarito: "È giusto che se vi è l'applicazione delle mascherine all'aperto sia una scelta uguale per tutti. Visto e considerato che ormai a macchia di leopardo si vedono adottare provvedimenti. Se pensassi che in Veneto servisse la mascherina all'aperto avrei fatto già l'ordinanza, ma non l'ho fatta".

libro presentato

Durante la presentazione del libro Zaia ha anche detto: "Io non faccio parte di quelli che pensano che i cittadini debbano essere trattati come cittadini di serie A o serie B, spero che questo Paese intraprenda un percorso di pacificazione. Certo davanti a questa ondata di infezioni che coinvolge soprattutto i non vaccinati la preoccupazione è alta".

annalisa de simone foto di bacco

Per poi ribadire: "Stiamo attendendo la bozza del decreto per capire cosa deciderà il governo, ma dobbiamo evitare di chiudere e evitare di penalizzare chi ha fatto una scelta in linea col piano di sanità pubblica".

annalisa chirico luca de michelis foto di bacco

Un nuovo confronto in merito al Super Green Pass dovrebbe avvenire già domani, contando che giovedì è previsto un Consiglio dei ministri che dovrebbe prendere decisioni concrete in merito alle misure da adottare per contrastare questa nuova ondata di contagi. Ieri sera c'è stato un incontro con la Conferenza delle Regioni in cui i governatori hanno affermato la necessità di non far ricadere le restrizioni delle fasce colorate sui vaccinati e hanno chiesto di valutare fin da subito l'ipotesi di un Super Green Pass, rilasciato solo con vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi dove è più elevato il rischio di contagio: per andare a lavoro, comunque, basterebbe il Green Pass ottenibile anche con tampone.

