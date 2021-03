CAFONALINO - LA DONNA È MOBILE ALLA GALLERIA NAZIONALE DI ROMA! INAUGURATA LA MOSTRA COLLETTIVA “IO DICO IO”: NATA CON IL SOSTEGNO DI DIOR, È TRATTA DALL’OPERA DELLA CRITICA D’ARTE CARLA LONZI - STORIE, SGUARDI, SELFIE, AVVENTURE CON PROTAGONISTE 50 ARTISTE ITALIANE DI GENERAZIONI DIVERSE…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Io dico Io - I say I, indagine sul femminile alla Gnam

luca bergamo foto di bacco (1)

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Io dico Io - I say I". E' con un titolo che è già un manifesto, che la Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea riapre le sue porte con la mostra liberamente "tratta" dall'opera della critica d'arte e teorica femminista Carla Lonzi.

Un'indagine sul presente, curata da Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola Ugolini, che, avanti e indietro nel tempo e nelle generazioni, riunisce 50 artiste come Carla Accardi, Pippa Bacca, Giosetta Fioroni, Ketty La Rocca, Marias Merz, Lisetta Carmi, Silvia Giambrone, Carol Rama, dall'1/3 al 23/5.

opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (8)

In programma esattamente un anno fa, la mostra è slittata causa pandemia, racconta la direttrice della Galleria Cristiana Collu, "riaggiornandosi e arricchendo il suo racconto di nuove riflessioni", nell'indagine sul femminile contemporaneo del museo.

Con il sostegno di Dior, "Io dico Io - I say I", nasce dunque dalla "necessità di prendere la parola e parlare in prima persona", senza inventare nuove parole, ma guardando a fondo quella che abbiamo, "femminismo", e presentando modi differenti e singolari di dare corpo a questa istanza. Per la prima volta sono presentati al pubblico i materiali dell'Archivio Carla Lonzi, consultabili online su Google Arts & Culture (g.co/womenup), mentre il suo pensiero radicale dialoga con la collezione e con tre nuove produzioni realizzate ad hoc da Chiara Camoni, Alessandra Spranzi e Maria Morganti. Completano il percorso, i video vincitori della open call Taci. Anzi, parla, lanciata durante il lockdown.

visitatori della mostra io dico io foto di bacco (3)

"Un evento straordinario - commenta la Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti - che da ulteriore valore al percorso della Galleria Nazionale, anche di riqualificazione, rinnovamento, di riaffermazione di una presenza del femminismo nel nostro Paese, attraverso il percorso dell'arte come movimento, pensiero e realtà".

opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (4)

Alla Galleria Nazionale di Roma una grande collettiva di sole donne riflette sul femminism

Da www.finestresullarte.info

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma si è aperta l’1 marzo Io dico Io - I say I, mostra collettiva a cura di Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola Ugolini che rimarrà visitabile fino al 23 maggio 2021.

opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (11)

Pensata come un’indagine aperta sul presente, l’esposizione elimina schematismi e statuti preordinati, tracciando un percorso non lineare: si propone infatti come una narrazione che raccoglie storie, sguardi, immaginari, che sia un selfie, un autoritratto, un’avventura.

Protagoniste sono artiste italiane di generazioni diverse che in differenti contesti storici e sociali hanno raccontato la propria avventura dell’autenticità, restituendo attraverso un insieme di visioni il proprio modo di abitare il mondo.

L’autorappresentazione, lo sguardo che mette in discussione i ruoli, la scrittura come pratica e racconto di sé, il corpo come misura, limite, sconfinamento, la resistenza all’omologazione sono alcuni dei temi attorno ai quali ruota la mostra : un un percorso stratificato che ribalta punti di vista e crea nuove visioni e narrazioni.

opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (30)

Il titolo, liberamente tratto da Carla Lonzi, nasce dalla necessità di prendere parola e di parlare in prima persona al fine di affermare la propria soggettività, componendo una sola moltitudine, una molteplicità di io che risuona di consonanze e di dissonanze.

La rassegna sfugge a qualsiasi sguardo retrospettivo e sta nel presente; non inventa nuove parole, ma guarda a fondo nella parola "femminismo", presentando modi differenti e singolari di darle corpo.

opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (26)

Dal salone centrale, la mostra si relaziona con Time is Out of Joint e si allaccia al percorso che presenta per la prima volta al pubblico i materiali dell’Archivio Carla Lonzi, consultabili online su Google Arts & Culture all’indirizzo g.co/womenup. Nella sezione dedicata all’Archivio il pensiero radicale della critica d’arte e teorica femminista dialoga con due nuove produzioni realizzate per l’occasione da artiste italiane e con le opere delle artiste appartenenti alla collezione della Galleria Nazionale, rivelando le molteplici e inedite possibilità di lettura di una figura internazionalmente riconosciuta per la storia dell’arte e il pensiero del femminismo.

Di seguito le artiste in mostra: Carla Accardi, Pippa Bacca, Vanessa Beecroft, Elisabetta Benassi, Rossella Biscotti, Irma Blank, Renata Boero, Monica Bonvicini, Benni Bosetto, Chiara Camoni, Ludovica Carbotta, Lisetta Carmi, Monica Carocci, Gea Casolaro, Adelaide Cioni, Daniela Comani, Daniela De Lorenzo, Maria Adele Del Vecchio, Federica Di Carlo, Rä di Martino, Isabella Ducrot, Bruna Esposito, Cleo Fariselli, Giosetta Fioroni, Jacky Fleming, Linda Fregni Nagler, Silvia Giambrone, Laura Grisi, Ketty La Rocca, Beatrice Meoni, Marisa Merz, Sabrina Mezzaqui, Camilla Micheli, Marzia Migliora, Elisa Montessori, Maria Morganti, Liliana Moro, Alek O., Marinella Pirelli, Paola Pivi, Antonietta Raphaël, Anna Raimondo, Carol Rama, Marta Roberti, Suzanne Santoro, Marinella Senatore, Ivana Spinelli, Alessandra Spranzi, Grazia Toderi, Tatiana Trouvé, Francesca Woodman.

opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (27)

Io dico Io – I say I ha il supporto di Dior.

visitatori della mostra io dico io foto di bacco (2) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (20) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (19) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (23) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (31) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (35) visitatori della mostra io dico io foto di bacco (4) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (36) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (3) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (16) logo della mostra opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (6) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (28) luca bergamo foto di bacco (2) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (12) visitatori della mostra io dico io foto di bacco (1) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (7) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (32) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (24) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (33) galleria nazionale d arte moderna foto di bacco opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (25) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (29) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (22) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (13) massimo mininni guido shinclet foto di bacco opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (15) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (34) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (1) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (18) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (38) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (14) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (37) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (17) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (2) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (5) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (21) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (10) opere esposte alla mostra io dico io foto di bacco (9)