CAFONALINO! EDOARDO VIANELLO FESTEGGIA DUE VOLTE I SUOI 82 ANNI. LA PRIMA SERA SULLA TERRAZZA DEL “RINOCHEROS” DI ALDA FENDI (CON BAUDO, BERTY-NIGHTS E VIANELLO) LA SECONDA AL ROOF GARDEN DELL’HOTEL VALADIER CON RENATO ZERO E PAOLO BERLUSCONI, ARRIVATO SUL TARDI SOLO SOLETTO - C’ERA ANCHE WILMA GOICH, LA PRIMA MOGLIE DI VIANELLO, DA CUI HA AVUTO LA FIGLIA SUSANNA, RECENTEMENTE SCOMPARSA...

Gabriella Sassone per Dagospia

pippo baudo fausto bertinotti frida vianello paolo notaro pierluigi diaco foto di bacco

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Niente foto, please, c’è Renato. Arriva per primo, tutto di nero vestito, mascherina, occhiali e cappellino compresi, mejo di Zorro. E’ in splendida forma, allegro e divertente, e tiene banco tutta la sera. Renato è Renato: non si discute, si ama! Ma il nostro Luciano Di Bacco, l’unico flash ammesso a corte, non può scattare. Sa che il cantante non ama farsi paparazzare e il rispetto dell’amicizia vale più di una manciata di foto da Cafonal. E meno male, in questi tempi bui, dove non c’è rispetto per niente e nessuno.

pippo baudo edoardo vianello la moglie frida e fausto bertinotti brindano foto di bacco

Renato Zero è la guest star, insieme a Paolo Berlusconi, arrivato sul tardi solo soletto, del secondo party per il compleanno di Edoardo Vianello. Ebbene sì, per i suoi 82 anni, sotto l’attenta regia della moglie (la terza) Frida Ismolli, da 23 anni al suo fianco anche come manager, Edoardo festeggia ben due volte.

pippo baudo edoardo vianello la moglie frida e fausto bertinotti foto di bacco

La prima sera sulla terrazza con vista a 360 gradi sulle bellezze di Roma del “Rinocheros” di Alda Fendi e la seconda sera al roof garden “Hires” dell’hotel Valadier. “Non si possono fare assembramenti e bisogna rispettare le distanze, per questo abbiamo dovuto organizzare due feste per poter ricevere gli amici un po’ alla volta”, spiega Frida. Renato-Zorro, scortato dal suo assistente Mariano Mariani, non è voluto mancare a fare gli auguri al suo amico storico, che lo scoprì e fu il suo primo produttore negli anni ‘70 con la sua casa discografica “Apollo”. “Renato era già troppo avanti per i tempi”, dice Edo.

vittoria schisano frida vianello neva angeletti foto di bacco

C’è anche Wilma Goich, la prima moglie di Vianello, da cui ha avuto la figlia Susanna, recentemente scomparsa per un male implacabile. E nonostante il dolore ancora lacerante per la scomparsa della bella figlia, i “Vianella” e Renato ripercorrono i bei tempi della loro amicizia.

Renato non si risparmia: racconta barzellette e aneddoti tutta la sera, nessuno riesce a parlare oltre lui. Si ride molto e si brinda. E poi ecco Paolo Berlusconi, anche lui in veste di intrattenitore, con i suoi giochetti di prestidigitazione e altre barzellette. Solo 11 gli ospiti ammessi alla serata, accolti dal proprietario Nando Lassalandra, tra cui il prof.

pippo baudo pierluigi diaco fausto bertinotti foto di bacco

Pierpaolo Mariani e l’altro figlio di Vianello Alessandro. Una serata intima, piacevole, culminata con l’arrivo di una torta con tutte le copertine dei dischi di Vianello riprodotte in zucchero. La sera prima, Edo e Frida avevano ricevuto 27 ospiti in una lunga tavolata sulla terrazza di “Rhinoceros”, lo spazio polifunzionale di Alda Fendi dove arte, architettura, cultura e storia si mixano in una sintesi felice e originale.

vittoria schisano elfrida imolli vianello teresa schiavone foto di bacco

Qui a festeggiare le 82 “primavere” di Edoardo ci sono Pippo Baudo, Fausto e Lella Bertinotti, il nipote Andrea Vianello con la moglie Francesca, Paolo Notari, Pascal Vicedomini con la consorte Concetta e una splendente Vittoria Schisano in lungo scollato, al braccio del suo amato compagno Donato.

Vittoria e Donato sono andati a vivere nei dintorni di Roma e lei è in fibrillazione per il prossimo ritorno in tv come concorrente di “Ballando con le stelle”. Ecco il patron del ristorante del “Rhinoceros”, Andrea Azzarone, che si occupa anche della Terrazza Caffarelli e di Palazzo Brancaccio. Con lui la bella compagna Neva. “Ho voluto solo amici che mi vogliono bene”, ha detto Vianello, rimproverandoli ironicamente uno per uno per le loro piccole pecche nei suoi confronti, a partire da Pippo e i suoi 13 Sanremo dove non è mai stato invitato.

vittoria schisano neva angeletti foto di bacco

Sulla stessa terrazza, in una tavolata poco più in là, festeggiava il compleanno numero 43 anche “Mister Io e Te” Pierluigi Diaco, col marito Alessio Orsingher e pochi intimi. Diaco si è subito avvicinato al tavolo di Vianello, per porgere gli auguri e salutare i cari amici Pippo e i BertyNight Fausto e Lella. Poi è tornato dai suoi ospiti. Quando si dice le coincidenze! Auguri e lunga vita!

