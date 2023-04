CAFONALINO FACCIO COSE, VEDO GENDER – A ROMA SCENDONO IN STRADA I GIOVANI TRANS, IN DIFESA DELLA “CARRIERA ALIAS”, OVVERO LA POSSIBILITÀ DI USARE IL PROPRIO “NOME DI ELEZIONE” NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ – LE BANDIERE NON SONO ARCOBALENO, MA AZZURRE, ROSA E BIANCHE. GLI ALTOPARLANTI SPARANO “ANOTHER BRICK IN THE WALL” DEI PINK FLOYD (CHE FANTASIA…), GLI SLOGAN SONO LOFFI E TRA I/LE MANIFESTANTI GIRANO BOTTIGLIE DEL VINO “ROCCELLA”. ARIDATECE LE DRAG QUEEN! – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo da www.ansa.it

manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (8)

"Abbiamo diritto a studiare con la nostra identità", "Giù le mani dalla carriera alias". È un fiume di persone, soprattutto giovani studenti, quello che ha invaso il centro di Roma per la prima manifestazione in Italia per i diritti delle giovani persone trans.

Carriera alias, formazione di personale scolastico e sanitario, tutela della dignità del minore: l'associazione Gender X ha così promosso la prima marcia per rivendicare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche per i giovani trans.

Sulle note di 'Another brick in The wall', intonate da una giovanissima, la marcia per i diritti è partita per arrivare poi a Piazza della Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia, dove hanno preso la parola le ragazze e i ragazzi dell'associazione.

serena martina e wesley foto di bacco

Una bandiera lunga 50 metri con i colori delle persone transgender e non binarie, azzurro, rosa e bianco, li ha accompagnati per tutto il percorso. I giovani e le giovani trans al corteo hanno chiesto di superare le "barriere delle discriminazioni" che ancora vivono, reclamando di accedere alla carriera alias - ovvero la possibilità di usare il proprio nome di elezione nelle scuole e nelle università -, ricordando anche chi ha subito violenza o chi non ha resistito all'odio e all'emarginazione come la professoressa trans Cloe Bianco, morta suicida la scorsa estate.

[…] "Io stessa sono stata vittima di bullismo. E ho perso due anni di scuola, non permetteremo che accada questo ai nostri ragazzi. Meloni e Roccella avete sentito? Fuori Pro Vita dai programmi scolastici", le parole di Cristina Leo, psicologa e coordinatrice di Gender X.

manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (9)

"Un liceo romano diceva di aver adottato la carriera alias, ma quando un ragazzo e andato lì per richiederla gli hanno detto che era contro la legge. Basta, siamo stanchi di prese in giro: vogliamo una norma ministeriale, l'autorizzazione del ministero", ha detto Gioele Lavalle, fondatore e coordinatore di Gender X. "Hanno paura di noi ma siamo noi a subire la violenza dei professori, delle istituzioni - ha aggiunto - Viviamo nella costante paura di essere aggrediti".

[…] Poi alla fine un Flash mob sulla scalinata del Campidoglio. Gli attivisti si sono infatti spostati sulla scalinata del Campidoglio e i ragazzi e le ragazze hanno srotolato lungo i gradini la grande bandiera di 50 metri che ha accompagnato tutto il corteo, dando vita al flash mob che ha concluso ufficialmente l'iniziativa.

manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (23) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (24) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (22) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (6) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (25) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (27) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (21) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (26) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (28) jasmine col vino roccella foto di bacco (1) jasmine col vino roccella foto di bacco (2) gioele lavalle organizzatore della manifestazione foto di bacco (1) gioele lavalle organizzatore della manifestazione foto di bacco (2) gioiele lavalle manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (1) lavinia foto di bacco manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (10) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (11) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (12) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (13) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (14) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (15) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (16) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (17) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (18) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (19) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (2) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (20) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (29) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (3) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (4) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (5) manifestazione per i diritti delle giovani persone transgender foto di bacco (7)