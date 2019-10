CAFONALINO FRANZA O SPAGNA, BASTA CHE SE MAGNA - A VILLA “FURIBONDA” MARISELA FEDERICI APPARECCHIA UNO CHICCHISSIMO PRANZO IN ONORE DELL’AMBASCIATRICE DI SPAGNA PRESSO LA SANTA SEDE MARIA DEL CARMEN DE LA PENA CORCUERA - PRESENZIANO LE AMICHE MADDALENA LETTA, PAOLA MAINETTI, MARISA STIRPE, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Paola Pisa per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

il furibondo raul marisela federici barbara confalonieri foto di bacco

Viva la Spagna: la scritta campeggia sul grande libro delle firme. «Una piccola colazione per stare insieme. Molte signore», dice Marisela Federici invitando nella magnifica villa nel cuore dell'Appia Antica. L'incontro è in onore dell'ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede Maria del Carmen de la Pena Corcuera e delle lady spagnole presenti. Sono Nuria Sanz, consorte dell'ambasciatore di Germania Viktor Elbling archeologa e appassionata d'arte, e Annamaria di Libia.

marisela federici alda fendi foto di bacco invitati al buffet

Per l'occasione la riconosciuta e simpaticissima regina del ricevere, in abito bianco e nero con immancabile grande spilla spagnoleggiante, ha chiamato a fare da colonna sonora Luigi De Simone, celebre chitarrista che passa dal flamenco ai cavalli di battaglia della musica iberica trascinando la platea.

valeria licastro mons karel kasteel paola mainetti foto di bacco

Tra saloni, scaloni, divani, trionfi di fiori e frutta, è un via vai molto chic di amiche, trenta, tutte pazze per La Furibonda. Si chiama così, questa perfetta casa-palcoscenico in cui Marisela esercita la sua arte e il suo raffinato bon ton. «Adoro rendere felici le persone. Per questo mi piace invitare. Ma per creare l'atmosfera ci vuole un po' di magia», dice salutando Maddalena Letta, Anna Maria Stirpe, Ester Crimi, Isabella Vattani, Paola Mainetti, Maria Pia Ruspoli. E se la giornata è spettacolare e quasi estiva, il giardino immenso con prati pettinati, ulivi secolari, cipressi, ortensie e buganvillee colorate è ideale per gli aperitivi. Posano per le foto Alda Fendi e Raffaele Curi: tutti chiedono notizie della nuova performance, appuntamento venerdì prossimo a Palazzo Rhinoceros. Il titolo è Soirée Surréaliste.

ester crimi isabella gherardi foto di bacco

marisa stirpe alda fendi foto di bacco

Saluti. Abbracci. Brindisi. Risate. Tra patio e parco ecco Barbara Confalonieri, Guya Sospisio, Vita Carbone, Valeria Licastro. Momento di ringraziamento con i Monsignori Antonio Pelagio e Karel Kasteel. Tra le orchidee sono allestiti buffet con varietà di primi, salmoni, insalata di funghi e salsiccia, insalata piemontese di pollo e tartufi. Formaggi. Tutto preparato in casa anche le crostate furibonde, le torte sacher furibonde, e altre specialità squisite furibondissime. Tutti si divertono e poi cantano. Lo champagne è di rigore ed è idea comune che andare a La Furibonda invitati da Marisela sia un piacere da non perdere.

