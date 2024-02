13 feb 2024 14:00

CAFONALINO DEI GIUSTI – LA REGISTA E ANIMATRICE MARGHERITA GIUSTI PORTA IN MOSTRA A ROMA VENTI DISEGNI, REALIZZATI PER IL CORTOMETRAGGIO ANIMATO “THE MEATSELLER”, DA LEI DIRETTO, PRODOTTO DA LUCA GUADAGNINO E PRESENTATO ALL’ULTIMO FESTIVAL DI VENEZIA – AVVISTATI ALESSANDRÀ MAMMÌ E MARCO GIUSTI, GMAX, STEFANIA CASINI, IL PITTORE ALFREDO PIRRI E… – FOTO BY DI BACCO