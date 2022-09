CAFONALINO! GRANDE FESTA IN CASA DEGLI ATELLANI A MILANO PER FESTEGGIARE “ALMANACCO DI BELLEZZA”, “LA TRASMISSIONE PIU’ SNOB DELLA TV” IN ONDA OGNI GIORNO SU CLASSICA HD, CHE ALL’INIZIO DI SETTEMBRE HA SUPERATO LE 800 PUNTATE. NELL’OCCASIONE SI E’ FESTEGGIATO ANCHE IL 43ESIMO COMPLEANNO DI LEONARDO PICCININI, CONDUTTORE DEL PROGRAMMA ASSIEME ALL’ALTRO “CIALTRO-SNOB” PIERO MARANGHI DIRETTORE DEL CANALE – DA FERRUCCIO DE BORTOLI A MILENA GABANELLI, ECCO CHI C’ERA AL PARTY - FOTO+VIDEO

Dagonews

6 piero maranghi

Almanacco di bellezza festeggia il traguardo delle sue prime 800 puntate e il 43° compleanno di Leonardo Piccinini, conduttore con Piero Maranghi del programma in onda su Classica HD (Sky, canale 136).

Grande festa in Casa degli Atellani a Milano per festeggiare Almanacco di bellezza, il programma in onda ogni giorno su Classica HD, che all’inizio di settembre ha superato le 800 puntate, e che non accenna a smettere. Milleseicento gli almanacchi raccontati, tutti i giorni, dai due cialtro-snob Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, così come li ha definiti Pierluigi Bersani. L’occasione è stata data dal 43° compleanno di Leonardo Piccinini, conduttore del programma assieme al direttore del canale Piero Maranghi.

44 leonardo piccinini e ospiti

Alla serata in Corso Magenta erano presenti: i direttori Ferruccio de Bortoli e Fabio Tamburini con Simone Spetia e Sebastiano Barisoni di Radio 24, Milena Gabanelli, Stella Pende, Lucia Scajola, Antonio Campo dall’Orto, Stefano Bartezzaghi, Camila Raznovich, Noris Morano, Luca Sommi, Ottavia Casagrande, Paolo Gavazzeni. I direttori di musei e storici Arturo Galansino, Simone Verde, Martina Bagnoli, Paola Zatti, Marco Carminati, Mario Scalini, Pierluigi Panza, Alessandro Morandotti, Carlotta Beccaria, Alessandra Quarto, Marco De Michelis, il mercante d’arte Carlo Orsi. Il mitico Alberto Fortis.

Uomini di comunicazione e finanza, Simone Bemporad, Fabrizio Paschina, Matteo Fabiani, Flavio Valeri. Gli avvocati Luca Fossati e Guido Alleva. La regista Andrée Ruth Shammah, il presidente dell’Associazione italiana editori Ricardo Franco Levi, Giuseppe Caprotti, Elena Tettamanti, l’attrice Angelica Cacciapaglia, la virtuosa del pianoforte Costanza Principe, e ancora, Mia Ceran, Rachele Fogar, Ildo Damiano.

50 piero maranghi

Almanacco di bellezza è il programma di attualità culturale che nasce nell’aprile 2020 per raccontare quotidianamente gli anniversari, le storie e le curiosità del giorno, tra “divagazioni dal calendario e non solo”, con uno sguardo anche sul presente e sull’attualità, con il commento delle notizie legate al mondo della cultura. Storia, arte, cinema, musica, teatro, architettura, ma soprattutto donne, uomini, bellezza.

Un programma che dal 2021 è anche podcast sulla piattaforma Intesa Sanpaolo ON AIR e sullepiattaforme audio Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa Sanpaolo ON AIR, con oltre 360 ore di contenuti disponibili.

4 piero maranghi, olga e caterina tak

Un programma che nel dicembre 2021 è diventato anche un libro: Almanacco di bellezza, di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, con le illustrazioni di Giuseppe Ragazzini e la prefazione di Stefano Lucchini, edito da Rizzoli. 416 pagine di divagazioni sulla bellezza, che accompagnano il lettore per tutto un anno e oltre. Racconti, spunti per leggere, guardare un film, osservare un’opera d’arte, ascoltare un brano musicale, all’insegna della scoperta e della curiosità.

42 piero maranghi e fabrizio paschina

“La trasmissione più snob della televisione italiana”, … “a tratti ricorda alcuni momenti di Match di Arbasino o di L’arte di non leggere di Fruttero & Lucentini”.

Aldo Grasso, Corriere della sera 15 aprile 2021

41 luigi de siervo e piero maranghi

“In mezz’ora di chiacchiere Maranghi e Piccinini raccontano gli anniversari del giorno – aneddoti storici, musicali, pittorici, ma anche sportivi, se capita – leggono, ridono e cialtroneggiano con un’allegria piuttosto rara in un paese in cui la cultura deve essere tetra per contratto”.

Giacomo Papi, Il Foglio, 11 dicembre 2021

“Alla domanda “E tu cosa guardi oggi alla televisione?” io rispondo Almanacco di bellezza”, …

49 ospiti giardino

“una trasmissione interessante, ben preparata, che racconta fatti di cui talvolta dimentichiamo la storia…grazie all’idea e grazie anche a chi lo conduce!”

Maria Giovanna Elmi, Facebook, 19 agosto 2022

Almanacco di bellezza è il programma di attualità culturale in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 13.00 e, in replica, alle ore 20.30, su CLASSICA HD (Sky, canale 136), in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

9 sara battaglia 45 costanza diana, marialuisa lanza, michela malvezzi 7 antonio campo dall’orto e compagna 46 leonardo piccinini, marco de michelis, matilde battistini 5 valeria cantoni, guido alleva, leonardo piccinini 47 gregorio gitti e matteo zanetti 43 giuseppe zampaglione 48 ospiti 40 leonardo piccinini e ottavia casagrande 37 irene grazioli, luigi de siervo, ottavia casagrande 32 manfredo archinto, patrick gallenti, ludovica busiri vici 33 simone spetia, piero maranghi, anna spetia 31 simone verde e valentina da rold 28 delia stradella, giulia carbone, chiara osella, eleonora peronetti 34 leonardo piccinini e ospiti 29 piero maranghi 22 marco sessa e marcella rusciano 23 noris morano, paolo gavazzeni, leonardo piccinini, stefano aluffi, francesca miani, piero maranghi, pietro cantore e carlo orsi 27 roberto lombardi e paola angoletta 10 ospiti 11 fabrizio paschina e piero maranghi 12 milena gabanelli, lucia scajola 13 michele masneri, ildo damiano, camila raznovich e rossana galeotti 15 francesco fei e nicoletta ceccolini 14 costanza anerdi e ottavia casagrande 16 caterina e rachele fogar 17 patrick gallenti, elisa del mese 18 gianpaolo toriello, marta sala 21 ilaria brustia, sava bisazza terracini, stella pende 1 gaetano castellini, leonardo piccinini, marta spaini 19 leonardo piccinini, arturo galansino, delia stradella e charlotte tavecchio 2 casa degli atellani 20 sebastiano barisoni 24 giulia maranghi 25 alberto fortis, luca morazzoni 26 sibilla milano, alessandro frigerio, alberto fortis, luca morazzoni, patrick gallenti 30 pietro galeotti, camila raznovich, leonardo piccinini, ildo damiano 35 ospiti 36 massimiliano perletti, nicoletta ceccolini, piero maranghi, milena gabanelli, charlotte tavecchio, gigi bottazzi 3 leonardo piccinini, tommaso bonanzinga (sala dello zodiaco) 38 paolo gavazzeni, maddalena maranghi, rocco bellasio, vincenzo maranghi 39 irene grazioli, ottavia casagrande, ilaria brustia, leonardo piccinini 8 fabrizio paschina, piero maranghi, milena gabanelli