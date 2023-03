CAFONALINO HOLLYWOOD DE NOANTRI – AL MINISTERO DELLA CULTURA, SI CELEBRA GIANCARLO GIANNINI, CHE HA DA POCO OTTENUTO LA STELLA SULLA HOLLYWOOD WALK OF FAME DI LOS ANGELES – A RENDERGLI OMAGGIO, LILIANA CAVANI, MICHELE PLACIDO, SERGIO CASTELLITTO, PIETRO VALSECCHI – NEL BEL MEZZO DELLA FESTA, GIANNINI LANCIA LA BORDATA: “MI HANNO CACCIATO DAL CENTRO SPERIMENTALE, DOVE INSEGNAVO, PER METTERE DUE DONNE...” – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto da www.ansa.it

La prima volta "che mi sono dovuto doppiare mi sono reso conto di quanto fosse difficile. Giancarlo, tu doppiandomi hai migliorato ogni mia performance nelle intenzioni e nello spessore. Spero che un giorno, mi permetterai di doppiare te".

vittorio sgarbi tiziana rocca giancarlo giannini gianmarco mazzi gennaro sangiuliano foto di bacco

Lo dice Dustin Hoffman, nel videomessaggio per Giancarlo Giannini, protagonista di una celebrazione al Ministero della Cultura, pochi giorni dopo aver ottenuto la stella sulla Hollywood Walk of fame a Los Angeles. Tra i colleghi e amici arrivati per rendergli omaggio, Liliana Cavani (al centro di un'analoga cerimona al Mic per i suoi 90 anni) Michele Placido, Sergio Castellitto, Pietro Valsecchi, e i videomessaggi, raccolti dalla rassegna Filming Italy - L.A di divi come Michael Douglas, Danny Huston, Jim Belushi, Don Johnson.

"Giannini è l'attore che ha rappresentato al meglio l'italiano, non quello dimesso carico di luoghi comuni. Lui ha interpretato un uomo che definirei rinascimentale, il meglio del nostro Paese nel mondo" dice il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che interviene anche quando Giannini, rispondendo all'amico Sergio Castellitto sul perché non insegni recitazione al centro Sperimentale, spiega: "Mi hanno cacciato".

vittorio sgarbi giancarlo giannini gianmarco mazzi foto di bacco

Dopo essere stato "per 20 anni nel cda, insegnando anche come tutor di recitazione, qualche mese fa ho ricevuto una telefonata da una persona che non nomino. Mi ha detto che non c'ero più e che avevano dovuto prendere due donne. Francamente mi aspettavo dopo 20 anni almeno un biglietto di ringraziamento, non che me lo comunicassero così".

Sangiuliano precisa che la decisione è stata presa "quando c'era un altro ministro", ma "appena toccherà a me decidere, farò tornare Giannini al Centro sperimentale". […]

"Giancarlo è un attore che è riuscito fare comico e tragico con uguale intensità e bravura - sottolinea Liliana Cavani -. Pensavo con dispiacere che non l'ho mai avuto in un mio film".

liliana cavani sergio castellitto giancarlo giannini foto di bacco

Ora "aspettiamo che si accorga di Giannini anche la Biennale di Venezia - dice Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, organizzatore delle cerimonia al Mic (fra le prossime una per Anthony Hopkins, ndr) -. C'è sempre un Leone che l'aspetta". […]

vittorio sgarbi giancarlo giannini foto di bacco liliana cavani pietro valsecchi giancarlo giannini foto di bacco sergio castellitto giancarlo giannini foto di bacco liliana cavani michele placido giancarlo giannini foto di bacco liliana cavani sergio castellitto foto di bacco tiziana rocca giancarlo giannini foto di bacco michele placido pietro valsecchi foto di bacco liliana cavani foto di bacco liliana cavani gianmarco mazzi giancarlo giannini foto di bacco liliana cavani gennaro sangiuliano vittorio sgarbi giancarlo giannini foto di bacco valdo spini foto di bacco mark kostabi foto di bacco liliana cavani vittorio sgarbi mark kostabi greesi desiree langovitis foto di bacco liliana cavani vittorio sgarbi foto di bacco liliana cavani sergio castellitto michele placido don francesco lucifero giuncada piera detassis foto di bacco liliana cavani gianmarco mazzi gennaro sangiuliano giancarlo giannini vittorio sgarbi tiziana rocca foto di bacco mark kostabi greesi desiree langovits foto di bacco marco castoro foto di bacco marco castoro sergio castellitto foto di bacco michele placido don francesco lucifero giuncada foto di bacco michele placido laura delli colli foto di bacco sergio castellitto giancarlo giannini vittorio sgarbi foto di bacco sergio castellitto foto di bacco nicola borrelli foto di bacco piera detassis foto di bacco piera detassis laura delli colli foto di bacco sabrina colle foto di bacco sergio castellitto francesco rutelli foto di bacco video proiettato (1) valeria licastro foto di bacco video proiettato (2) video proiettato (4) video proiettato (3) video saluto per giancarlo giannini (2) video saluto per giancarlo giannini (1) video saluto per giancarlo giannini (3) video saluto per giancarlo giannini (4) steva della casa foto di bacco stephane verger foto di bacco simona sala foto di bacco la biblioteca (2) daniela porro foto di bacco andrea crisanti foto di bacco andrea crisanti sergio castellitto foto di bacco donatella pascucci foto di bacco francesco giubilei foto di bacco francesco rutelli foto di bacco (1) francesco rutelli gennaro sangiuliano foto di bacco gennaro sangiuliano foto di bacco (1) francesco rutelli foto di bacco (2) gennaro sangiuliano foto di bacco (2) gennaro sangiuliano giancarlo giannini vittorio sgarbi foto di bacco la biblioteca (1) gennaro sangiuliano vittorio sgarbi giancarlo giannini gianmarco mazzi foto di bacco gennaro sangiuliano giancarlo giannini vittorio sgarbi gianmarco mazzi foto di bacco gennaro sangiuliano liliana cavani foto di bacco gennaro sangiuliano liliana cavani giancarlo giannini vittorio sgarbi foto di bacco giancarlo giannini antonio monda foto di bacco (1) giacarlo giannini vittorio sgarbi adriana chiesa foto di bacco invitati giancarlo giannini antonio monda foto di bacco (2) giancarlo giannini foto di bacco (2) giancarlo giannini foto di bacco giancarlo giannini vittorio sgarbi don francesco lucifero giuncada foto di bacco gianluca farinelli foto di bacco gianmarco mazzi sottosegretario alla cultura foto di bacco vittorio sgarbi foto di bacco