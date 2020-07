CAFONALINO - “AHÒ SE MAGNA FINALMENTE! AGGRATISE!”. DOPO DUE MESI DI LOCKDOWN, COSTRETTI PERSINO A FARE LA SPESA AL SUPERMERCATO, GIORNALISTI, IMBUCATI DELLA ROMA GIRANDOLONA E BELLE GNOCCHE SVIPPATE FANNO LA FILA AL PORTO FLUVIALE PER I PANINI DI PESCE DELLA CUOCA SALENTINA ALESSANDRA FERRAMOSCA - LA BOMBASTICA SARA VARONE, MIRIANA TREVISAN E IL VALLETTO DI DIACO, SANTINO FIORILLO...

Gabriella Sassone per Dagospia

Belle gnocche svippate, giornalisti e, ahimè, i soliti imbucati. Tutti pazzi per i panini con i sapori del mare salentino che sposano i sapori della terra, dei Signor panini da veri gourmet, creati dalla apprezzata cuoca itinerante salentina Alessandra Ferramosca, chiamata a Roma da Lorella Ciullo per inserire questa gustosa novità estiva, adatta anche ai più giovani, nel menu del suo risto-chic “Cuochi e Pescatori” in via del Porto Fluviale, cuore della movida dell’Ostiense.

La serata di degustazione de “Il mare nel panino” è stata un successo. Ma partiamo dall’inizio, perché vale la pena raccontare una fetta di Roma mondana e girandolona al risveglio dopo la quarantena . “Ahò se magna finalmente! Aggratise!”. E dopo due mesi di lockdown, costretti persino a fare la spesa al supermercato, e con gli eventi azzerati che barba che noia chiusi in casa, che famo, non ci andiamo?

Un’occasione d’oro per ricominciare l’antica arte dell’imbuco e dello scrocco. E allora via con la fase uno: telefonate e messaggi per farsi invitare alla serata da Lorella Ciullo e farsi mettere in lista, con la solita solfa “Sono un giornalista del sito tal dei tali” o “Mi ha invitata la principessa Y”, “Me l’ha detto l’attrice X”, che tu chiami la principessa e l’attrice per avere una conferma e ti rispondono “Ma chi lo conosce questo?” oppure “No, no io non ho detto niente”.

stefania marchionna linda battista foto di bacco

Del resto se gli annunci delle serate ad invito, nonostante le norme anti- Covid da rispettare con tanto di moduli da compilare e febbre da misurare, escono su giornali e siti postati poi sui sociale, è impossibile non far cadere dal divano di casa gli “imbucati speciali”.

Pronti a presentarsi, col loro vestito migliore. Ma attenzione! C’è anche chi pur di esserci adotta un simpatico escamotage: si premura di avvisarti via messaggio che è prevista per la serata un’invasione di imbucati ma se vuoi “Vengo io, mi metto alla porta che li conosco tutti e li caccio in malo modo”.

tommaso martinelli gabriella sassone foto di bacco

Ecco, buona idea. Insomma, la realtà è questa: a Roma non si può organizzare un qualsiasi evento che devi mettere in conto la “visita” degli immancabili imbucati sempre affamati, scrocconi patentati con la faccia di marmo e la pancia a forma di frigorifero dove entra di tutto.

“Furbetti del panino”, “Banda della tartina” , “Morti di fame”, chiamateli come volete, ma sappiate che di loro è impossibile liberarsi, vuoi perchè sono dei solenni “paraculi”, vuoi perché ormai la loro è una vera e propria arte raffinata appresa in anni e anni di duro lavoro a schivare security man e bodyguard, a imbambolare le hostess con le liste inviti, a carpire l’attimo esatto per intrufolarsi ad un evento, magari accodandosi al Vip che arriva.

Seguono delle loro regole precise: si avvisano l’un l’altro via WhatsApp (se uno riesce ad entrare arrivano tutti gli altri), son capaci di presentarsi col nome di personaggi e giornalisti anche noti (poverini!) che sbirciano dalle liste all’ingresso e se non bastasse se la tirano pure manco fossero gli ospiti d’onore.

sara varone e gabriella sassone foto di bacco

Maestri nello spazzolare i buffet a costo di fare a forchettate, nel sedersi ai mejo posti, nel corso degli anni è capitato anche che prima di andarsene siano riusciti a rubare quello che gli capita a tiro, dal cibo infilato in borsette e tasche, alle bottiglie di vino, ai gadget, ai pezzi di arredo, posaceneri, posate e quant’altro: li potete riconoscere dai borsoni o zainetti che si tirano appresso da infarcire a più non posso).

Ma alla fine va bene così: a Roma, si sa, hanno tutti una gran fame, soprattutto se non si paga e c’è la possibilità di incontrare belle gnocche e gente nota, figuratevi dopo essere stati chiusi nei due mesi di lockdown, la voglia di rimettersi alla prova come maestri truffaldini è tanta. Insomma, la battaglia contro queste figure mitologiche (metà uomo o donna- metà frigorifero) è una battaglia persa: riusciranno sempre a fregarvi! Il bello è che sono attentissimi e sanno tutto quello che succede per la città.

sara varone santino fiorillo foto di bacco

Hanno provato ad infilarsi l’altra sera al Circo Massimo alla prima con parterre istituzionale del “Rigoletto”, rispediti al mittente; così come al Circolo Canottieri Roma sperando nel dinner a bordo piscina che invece era solo per i soci.

Pensate che qualche anno fa i Vanzina Bros. avevano in mente di girare un film su questi “imbucati speciali” romani, che alla fine fanno colore e anche un po’ di tristezza perché sicuramente è gente troppo sola in cerca di un riconoscimento sociale, visto che in questa città si credono tutti Vip, tutti giornalisti, tutti uffici stampa, tutti star.

sara varone lorella ciullo foto di bacco

Peggio di loro, se posso dirlo, ci sono solo le “influencer-deficienter” con un minimo di visibilità e sempre in pose plastiche con le chiappe al vento: vanno in un locale, fanno due moine e poi chiedono 300 euro minimo per “scatto foto e faccio Stories sul mio Instagram per farti pubblicità”. Wow! Come se i proprietari dei locali, con questa crisi che tira, portassero l’anello al naso e la sveglia al collo! No comment!

sara varone foto di bacco (2)

Tornando all’happening da “Cuochi e Pescatori”, molte bellezze dello show-biz, tra scollature malandrine e tacchi assassini, abbronzature esotiche e sorrisi Durban’s, regolarmente invitate, sono corse ad assaggiare questo mix esplosivo di due culture gastronomiche racchiuse in panino: la cucina romana, confortevole e anticamente rurale, e la salentina, ospitale e ricca di profumi del suo mare.

sara varone foto di bacco (1)

La povera cuoca Alessandra Ferramosca, infaticabile e sempre col sorriso, ha realizzato in diretta dal bancone oltre 500 panini, spazzolati alla velocità della luce dai presenti. La serata, abbassate le mascherine obbligatorie, è volata via in spensieratezza, alla faccia del Covid e della triste quarantena, tra calici di vino bianco ghiacciato, chiacchiere, gossip e spetteguless, mete vacanziere da scegliere, rigorosamente made in Italy.

Accolte dalla scintillante Lorella Ciullo in tutina candida e paillettes oro, ecco la splendida Miriana Trevisan in abito candido e zeppe, scortata da un amico intento a girare Stories. Miriana è in procinto di volare in Sardegna per raggiungere l’ex marito Pago con il figlio Nicola.

santino fiorillo mangia il panino col pesce foto di bacco

Ha colpito tutti per bellezza e simpatia la bionda genovese Elena Ballerini, che conduce in coppia col veterinario Federico Coccìa il programma “Quattro zampe in famiglia” su Raidue. Elena, in tutina azzurra, si è presentata con la famigliola: il figlioletto stupendo di un anno e mezzo Manuele, un vero bambolotto, e il marito Luca Ghini. Flash scatenati sulla bombastica Sara Varone, mini dress colorato e scollatura da infarto, sempre sexyssima e divertente.

Ecco il dolce Santino Fiorillo, che affianca con i suoi gossip d’antan Pierluigi Diaco nel suo “Io e te” su Raiuno, benvoluto da tutti. Al bancone a fare la fila per assaggiare i panini del “Forno degli Amici” di Alessandro Severo Stocchi farciti con Polpo & Guanciale unito da una salsa di pomodorini agrodolci; con Gamberi rosa di Castro e Gambero rosso di Gallipoli con una delicata salsa al cognac con croccanti fettine di mela verde e pepe rosa abbinata alla salicornia della scogliera salentina; tonno scottato con melanzane e patate fritte, anche Raffaello Balzo con la sensuale compagna Chiara, in odor di nozze.

miriana trevisan foto di bacco

Anche se lui alla parola matrimonio scherzava: “Oddio, mi viene l’orticaria solo a sentirla!”. Arrivano anche la conduttrice radiofonica Myriam Fecchi con Greta Pierotti di Rai Yoyo, le telegiornaliste Rai Josephine Alessio, Mariella Anziano e Stefania Giacomini, coccolate dal press agent Emilio Sturla Furnò e da Marco Galli.

Sul tardi è stato servito ai tavoli dai camerieri con mascherina un delizioso risotto alla pescatora, apprezzato dall’attore Alex Partexano, le attrici Linda Batista e Stefania Marchionna (nel cast di “Sotto il sole di Riccione” su Netflix),

linda battista e santino fiorillo foto di bacco

la principessa Conny Caracciolo con l’attrice teatrale partenopea Laura Sorel, il presentatore Fabrizio Pacifici alle prese con la nuova edizione del suo premio “Microfono d’oro”, l’autore tv Tommaso Martinelli, gli agenti di spettacolo Emanuela Corsello e Fabrizio Perrone, il Presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzello, lo chef Alessandro Circiello, la direttrice dell’Accademia Italiana della Cucina Cinzia Sebastiani, il regista Antonio Centomani con la press office Donatella Gimigliano. E dulcis in fundo, il prof. del Gemelli Angelo Zoli e il prof. Luca Revelli. Tutti sazi, tutti contenti. Anche loro, i cari "imbucati speciali", con i quali ci si vede alla vostra prossima bravata!

