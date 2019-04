CAFONALINO “DOLCEROMA” – PER LA PREMIERE DEL FILM INTERPRETATO DA BARBARESCHI E "ISPIRATO A VALSECCHI E DE LAURENTIIS" IL CINEMA TRASLOCA A TEATRO. OVVIAMENTE ALL’ELISEO – MONTANARI FA IL ROMANTICONE CON LA DOLCE METÀ ANDREA DELOGU, IN GRAN SPOLVERO (E SPOLVERINO), CESARA BUONAMICI CON GIANNI LETTA E SIGNORA, LORENZO RICHELMY FA LE FACCE CON LUCA VECCHI DEI “THE PILLS” – MANCAVA CLAUDIA GERINI...

Lucilla Quaglia per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

luca barbareschi valentina belle lorenzo richelmy

Film a teatro. Allo stabile di via Nazionale passerella di star per l' anteprima di Dolceroma, il nuovo film di Fabio Resinaro. Il cineasta arriva con la sua dolce Molly, in kimono azzurro, ed è subito pioggia di flash. E per questo atteso happening si sono prenotati in tanti. Da Riccardo Rossi, arrivato prestissimo, all' altissima fulva Linda Gennari, in lunga e sexy griffata tuta rossa. Vira Carbone posa con la figlia Marzia e l' amica Fabiana Balestra, in chiodo nero e ampi e stilosi pantaloni in tinta. Il regista Giancarlo Scarchilli appare con Claudio Bigagli.

andrea delogu francesco montanari (2) foto di bacco

Tutti ad ammirare il basco nero di Lunetta Savino, in guanti di pelle scura e notevoli occhiali da vista su montatura rossa. Maria Rosaria Omaggio, in tailleur grigio, saluta Veronika Logan, in ampia gonna lunga plissettata nero e verde. Andrea Monorchio è al braccio della moglie Gitte. Francesco Arca sale le scale del foyer con Francesca Valtorta, in lungo soprabito verde scuro.

lunetta savino foto di bacco

E poi tanti clic per il cast: Lorenzo Richelmy, in giacca di velluto nero, il padrone di casa Luca Barbareschi, che arriva con la moglie Elena Monorchio e la figlia Angelica, Valentina Bellè, in camicia gialla con ricami preziosi, Francesco Montanari, con orecchino d' oro: il suo ingresso è con la dolce metà Andrea Delogu, in lungo spolverino bianco su elegante top di paillettes nere. Amore sei bellissima, le sussurra dolcemente Montanari.

paolo del brocco luca barbareschi

E ancora, per il cast, Armando De Razza, Iaia Forte, in compagnia di Tommaso Ragno, Alessandro Cremona, Luca Vecchi dei The Pills. L' unica a mancare, per gli interpreti del film, è Claudia Gerini.

luca barbareschi lorenzo richelmy fabio resinaro valentina belle francesco montanari foto di bacco

Si va quindi in sala: breve saluto del regista. Poi buio per seguire le gesta di Andrea Serrano (Richelmy) aspirante scrittore costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita.

alessandro cremona foto di bacco

Che finalmente arriva. Un grande produttore cinematografico, Oscar Martello (Barbareschi), ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo. Ma i capitali sono modesti, il regista (Vecchi) è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti (Bellè), istigata dalla sua agente Milly (Forte), distrugge tutto il montato del film. Ma Martello non può permettersi un fallimento. Bollicine per brindare all' arte.

