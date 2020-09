CAFONALINO DELLA “FURIBONDA” - ARIECCOLI I “PARTY-GIANI” DI ROMA GODONA, IN ASTINENZA DI FESTE E DI SBACIUCCHIAMENTI - SOTTO LO SGUARDO DELL’AMBASCIATORE TEDESCO VIKTOR ELBLING, L’INTRAMONTABILE MARISELA FEDERICI APPARECCHIA UN BRUNCH NELLA SUA VILLA DELL’APPIA ANTICA, SEMPRE PIÙ SUCCURSALE DELLA VALLE DEI TEMPLI. E I GLORIOSI CAFONAL DI IERI, DI COLPO RICICCIANO CON ANNA LA ROSA, MARIAPIA RUSPOLI, EDOARDA CROCIANI, MONICA MACCHIONI, ISABELLA GHERARDI, DIACO E MARITO CON SANTINO FIORILLO NEL RUOLO DI PINUP – A DIFFERENZA DI LUXOR, FINISCE 'A STORNELLATE – VIDEO: GLI ASSOLI DI MARISELA CON NESTOR PONGUTA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Un brindisi alla tradizione

Lucilla Quaglia per “il Messaggero”

marisela federici canta alla chitarra nestor ponguta foto di bacco (2)

I giardini di villa La furibonda, nascosti nel parco dell' Appia Antica, si aprono in onore dell' ambasciatore tedesco Viktor Elbling e della fascinosa moglie Nuria. Con loro uno stuolo di personaggi del mondo della cultura, della nobiltà e della diplomazia, catalizzati dall' invito d' eccezione. Impeccabile ed ineffabile come sempre la padrona di casa Marisela Federici, in esclusivo tubino nero con bordi di vezzoso velo, al braccio del figlio Eduardo.

antonella e giorgio romiti foto di bacco

Prima di raggiungere il fresco degli esterni, dove domina un' esuberante vegetazione, si autografa il libro degli ospiti. Per la cerimonia si forma una piccola fila. Tra i primi ad arrivare l' avvocato Giorgio Assumma e poi l' ambasciatore Michele Valensise.

Si prosegue con altre feluche: Giovanni Castellaneta, ex rappresentante italiano negli Stati Uniti, con la moglie Lila, in lungo bianco e collana di preziosi turchesi. E poi l' ambasciatore di Colombia Gloria Isabel Ramirez con il suo addetto culturale Nestor Ponguta.

Sarà proprio quest' ultimo ad accompagnare alla chitarra Marisela, nei suoi classici assoli in spagnolo, a fine evento. Applaudono Piergiorgio e Antonella Romiti.

alessio orsingher giorgio assumma pierluigi diaco foto di bacco

Spicca il verde acqua dell' elegante giacca di Edoarda Crociani, salutata dal professor Claudio Strinati. Nel frattempo, buffet lunch dai sapori molto internazionali. Si va dal cous-cous al curry al riso venere fino ad un variegato trionfo di dolci. Il mondo del giornalismo televisivo schiera Pierluigi Diaco con il marito Alessio Orsingher e Santino Fiorillo. Più in là Anna La Rosa e l' autore Maurizio Gianotti. Si riconosce il marchese Andrea la Spina della Cimarra, nel mondo della diplomazia da generazioni.

anna la rosa con l ambasciatore di germania viktor elbling foto di bacco

Non può mancare la mondanissima lady Guya Sospisio, in total black, con il consorte Ricky. Curiosità, in un angolo del parco, per l' amicizia tra Eduardo Tamraz Federici e la storica dell' arte Flavia Lefebvre D' Ovidio, in outfit chiaro.

Fa divertire tutti il barboncino Nino della principessa Maria Pia Ruspoli. E in tema di fidi bellissimi, la Federici presenta in società la sua piccola Frida: un batuffolo color champagne tenuta in braccio per tutto il tempo del party. Si va avanti fino a pomeriggio inoltrato parlando della ripresa romana post vacanze e dei tanti progetti da realizzare, nel campo della cultura e non.

guya sospisio mariapia ruspoli edoarda crociani foto di bacco

Brindisi con bollicine millesimate mentre si ammira il nuovo libro del fotografo internazionale Mario Testino, tra le cui immagini spicca quella della furibonda contessa. E lei ne va giustamente fiera.

