Ivan Rota per Dagospia

michela proietti, lina sotis

Milan l'è on gran Milan e le sciure hanno ribadito tutta la loro potenza glamour - casomai ce ne fosse stato bisogno dopo il Covid - in un raduno chic a Villa Necchi, il luogo simbolo della milanesità.

Qui Luca Guadagnino ha girato "Io sono l'Amore": un luogo iconico che riflette tutti i colori della Milano bella. L’occasione è stata la presentazione del libro La Milanese di Michela Proietti - giornalista di costume del Corriere della Sera - arrivato già alla terza ristampa e diventato l’argomento di conversazione di cene e salotti meneghini e non solo.

L’evento ha scatenato una caccia all’invito che neanche durante la settimana della moda: ma ad applaudire l’autrice solo 80 selezionati invitati per le restrizioni imposte dal virus, e ovviamente la regina delle sciure, Lina Sotis, autrice della prefazione, che ieri sera ha passato il testimone di cantastorie dell’alta società meneghina a Michela Proietti.

una dona delle rose e mali cairo con amica

A dirigere il traffico ciarliero tra l’autrice , Matteo Marzotto e Angelo Petrocelli, ideatore del profilo Instagram Sciuraglam, una pungente Maria Luisa Agnese, che ha anche stanato gli ospiti tra il pubblico tra cui la stilista Luisa Beccaria, mamma di 5 figli e simbolo della conciliazione lavoro e famiglia alla milanese, Marva Griffin ideatrice del Fuorisalone e Diego Della Valle, che ha ricordato che la milanese è la cliente più incontentabile, ma chi fa breccia a Milano fa successo in tutto il mondo.

Un vero parterre de roi con in prima fila Mali Cairo, moglie dell’editore Urbano Cairo, Vincenzo Novari con la fidanzata lady green Daniela Ferolla, Riccardo Sciutto, ad di Sergio Rossi, Arturo Artom il cui cenacolo é citato nel libro come uno degli eventi milanesi imperdibili, con la moglie Alessandra Repini, Artom ha prtato anche il saluto istituzionale con Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale.

michela proietti andre' ruth shammah,maria luisa agnese, lina sotis,angelo petrocelli

E ancora, Giulia Ligresti, Una Dona’ dalle Rose, la bellissima fidanzata di Matteo Marzotto Nora, volti televisivi come Jonathan Kashanian e il sempre in auge Giorgio Restelli, il beniamino dello stile milanese Massimo Alba e uno stuolo di sciure come Chichi Meroni, Giovanna De Gubernatis, Daniela Javarone, Gigliola e Lella Curiel, l’avvocato matrimonialista Antonella Izzo e la brand manager parigina di Moet Chandon Fanny Bonet-Monserrat che dopo aver detto che la milanese supera in eleganza la francese ha offerto mini Moet a tutti gli invitati, monoporzione anti Covid of course, perchè a Milano anche il brindisi si affronta con organizzazione e professionalità. Finalmente Lina Sotis ha trovato la sua erede in Michela Proietti.

