CAFONALINO DEI “PEZZI UNICI” - AL TEATRO OFF/OFF LA PROIEZIONE DELL’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION DI RAI UNO TRA GLI APPLAUSI E LA COMMOZIONE DELLA REGISTA CINZIA TH TORRINI E DEL CAST – C’ERANO TUTTI: CASTELLITTO E LE SCINTILLANTI MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARO – ASSENTE SOLTANTO GIORGIO PANARIELLO PER MOTIVI DI LAVORO

Brindisi e balli i "Pezzi unici" salutano così

Cecilia Cirinei per “la Repubblica - Roma”

L' artigiano fiorentino Vanni, interpretato da Sergio Castellitto, che alla fine abbraccia il piccolo nipotino, il neonato Lorenzo, riceve lunghi applausi alla fine della proiezione dell' ultima puntata della fiction "Pezzi Unici" di Rai Uno, in contemporanea con la tv, al Teatro Off/Off con tanto di aperitivo, cena e festa.

E sono tutti commossi al termine i 150 invitati di Indian Production alla serata organizzata con la collaborazione delle press agent Patrizia Biancamano e Paola Spinetti. Soddisfatta la regista, Cinzia Th Torrini, arrivata con il compagno Ralf Palka, quando riceve un enorme mazzo di fiori, quasi più grande di lei, dal produttore Benedetto Habib.

«È stata un' esperienza molto bella - racconta Th Torrini - la più coinvolgente di tutte le fiction che ho girato finora. Anche perché questo era un tema del quale volevo parlare da tempo, facendo un focus sulle botteghe degli artigiani di Firenze, ma che possono essere quelle di dovunque. Una possibile soluzione per i giovani in cerca di lavoro: imparare un mestiere importante, creativo e, soprattutto, unico».

Alla cena fra cous cous, pizzette, ricotta al miele e vino rosso, tutto il cast da Sergio Castellitto, arrivato con la moglie Margaret Mazzantini e i figli Maria, Anna e Cesare, a Marco Cocci, l' antiquario " cattivo". E poi ancora, Lorenzo De Moor, il figlio di Castellitto morto in modo misterioso nella serie, i cinque " pezzi unici" e gli altri protagonisti: Leonardo Pazzagli, Margherita Tiesi, Lucrezia Massaro, Anna Manuelli, Moise Curia, Carolina Sala e Irene Ferri. Assente solo Giorgio Panariello, artigiano anche lui, e amico di lunga data di Vanni, per motivi di lavoro.

La storia raccontata, tinta di giallo, vede Vanni, burbero artigiano - falegname fiorentino, accogliere nella sua bottega vicino Piazza della Signoria cinque ragazzi difficili provenienti da una casa- famiglia, diretta da Irene Ferri, dove lavorava anche il figlio Lorenzo, morto in circostanze oscure. Tifo da stadio in sala per le scene d' amore, fra Castellitto e la Ferri, e tra due dei protagonisti, Beatrice ed Elia, che finalmente si ribaciano dopo sei puntate. La domanda che tutti si sono posti alla fine, e sulla quale Benedetto Habib ha lasciato un velo di suspense, è: " Ci sarà un appuntamento con "Pezzi Unici due?".

