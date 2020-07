CAFONALINO “RESILIENZA FASHION STYLE” – INAUGURAZIONE IN GRANDE STILE, SENZA BADARE A SPESE, PER IL NUOVO CONCEPT STORE DELLA “SARTA DEL CAPELLO” MARIA CRISTINA PUCCIO – È ARRIVATO NIENTEMENO IL REVERENDISSIMO MONSIGNORE JEAN-MARIE GERVAIS PER LA BENEDIZIONE, ORDE DI “SELFICENTI” E SCONGELATE DIRETTAMENTE DAGLI ANNI ’90 LE SEMPRE NOTEVOLI DEMETRA HAMPTON E MIRIANA TREVISAN

Foto di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

maria cristina puccio il marito mario pito l assessore giulia urso e mons jean marie gervais foto di bacco

Addirittura la benedizione del Reverendissimo Monsignore Jean- Marie Gervais, Prefetto dei Coadiutori del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano.

E il taglio del nastro ufficiale dalle inviate di Virginia Raggi: l’Assessore allo Sviluppo delle attività produttive del 1 Municipio Giulia Urso e la Consigliera della Regione Lazio Francesca De Vito.

Inaugurazione in grande stile, senza badare a spese, per il nuovo “Concept Store” di via della Mercede di Maria Cristina Puccio.

maria cristina puccio foto di bacco (2)

La sarta del capello, come ama definirsi, perché ti cuce addosso una nuova immagine, ha aperto la prima attività commerciale del centro storico, tra tante difficoltà e chiusure causate dall’emergenza Covid.

Una bella notizia! Si tratta di un sontuoso negozio di parrucchiere con tanto di spazio profumeria artistica di alto livello. In realtà la Puccio, 31 anni di carriera tra phon e spazzole, ha deciso di ingrandirsi e scendere su strada: prima aveva uno spazio al civico accanto e al primo piano, dopo 5 anni la scelta di portare al piano terra tutta la parte capelli mentre nello spazio al piano di sopra presto aprirà un istituto di bellezza, massaggi e trattamenti vari.

monsignore jean marie gervais maria cristina puccio foto di bacco

“Resilienza Fashion Style” il titolo dell’happening che ha catalizzato l’altra sera un’alta marea di persone. Nel via vai di ospiti, ecco la nuova figura 2.0 che si agita alla stessa maniera degli scrocconi per Roma: i “selficienti”.

Quei benemeriti sconosciuti che planano davanti l’ingresso di un evento e massacrano i Vip e presunti Vip che vedono arrivare, anche gente comparsa in tv una sola volta, per avere un selfie con loro.

Sono capaci di aspettare ore, sotto il sole o sotto la pioggia, pur di avere l’agognato scatto da postare, facendo credere di essere amico di tutti.

Da anni un certo Aniello te lo ritrovi col suo Smartphone ad ogni evento: anteprime di film e teatri, opening, cocktail, cene private e via bisbocciando. E’ capace, mejo di uno stalker, di appostarsi giornate intere fuori degli alberghi a cinque stelle per avere lo scatto magico con i divi di Hollywood che arrivano in città. Infatti ha foto con tutti ma proprio tutti, che io in tanti anni di onorata carriera, non mi sono mai permessa di chiedere una foto a tali personaggio. Bah, beato lui!

violetta gamberini foto di bacco (2)

Complimenti comunque a Maria Cristina Puccio che in questo difficile momento storico ha deciso di lanciare un messaggio di speranza e positività inaugurando il suo nuovo Salone Hair Stylist e Bellezza con all’interno dei brand come la “ProNails Italia”, rappresentata dall’amministratore delegato Andrea Zuliani, da Marta Codato (responsabile dell’Accademia di Formazione) e il responsabile marketing Alberto Sarti i quali, in prima linea contro l’abusivismo nel settore dell’estetica.

Gli ospiti sono stati accolti dalle note musicali del Maestro Juan Carlos Albelo Zamora, il violinista di Andrea Bocelli, Pino Daniele e di “Ballando con le Stelle”. In pista anche la rombante Ferrari California, con il Presidente Giorgio D’Antonio della Scuderia Ferrari Club Appia Antica. Ecco la nota stilista Regina Schrecker, che ha presentato il progetto dona “il foulardautore”.

miriana trevisan foto di bacco (1)

La nutrizionista Stefania Gugi della A.I.Well ha preparato con cura ed offerto ai convenuti delle gustose tisane, apprezzate per gusto e singolarità. Tra le storiche clienti dell’impeccabile Puccio, elegante e sobria, ci sono Romina Power, Lavinia Biagiotti, Emanuela Tittocchia, Alessia Fabiani, Serena Rossi, Sarah Maestri, Mita Medici, Christiane Filangieri, tanto per ricordarne qualcuna.

Ad organizzare l’evento e accogliere gli ospiti, la bionda conduttrice e giornalista Paola Zanoni, presidente dell’Academy of Art and Image. Arrivano il principe mondano sempre perfetto Guglielmo Giovanelli Marconi, Maria Rosaria Omaggio, Miriana Trevisan, Demetra Hampton, Nadia Bengala, Laura Adriani, Elena Russo, Marta Bifano, Luciana Frazzetto, Antonella Salvucci e Iolanda Gurreri, il soprano Chiara Taigi, Roberta Beta e Georgia Viero con le sue lunghissime chiome bionde.

antonietta di vizia foto di bacco

E ancora, ecco le cantanti Alma Manera, Elena Bonelli ed Emanuela Mari, Franco Oppini con la moglie astrologa Ada Alberti, Daniele Ferrari, il violinista Gaspare Maniscalco, l’hair stylist Michele Spanò, le giornaliste Antonietta Di Vizia e Federica Pansadoro. Per coccolare i presenti, macaron vaniglia e fragola, ciocco-amarena, finger food, ciliegine e prosecco ghiacciato, tutto rigorosamente bianco, lilla e rosa.

Maria Cristina Puccio, che va forte con le extension per le donne che vogliono allungare e infoltire le chiome, è specializzata anche in protesi per capelli, dedicata agli uomini che soffrono di calvizie o donne con problematiche particolari da risolvere.Auguri!

giuseppe tedeschi addetto di anticamera di sua santita rappresentante ufficiale della casa reale del montenegro foto di bacco

