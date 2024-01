CAFONALINO MAGNA CHE TE PASSA! – A ROMA MARIA GRAZIA CUCINOTTA ATTOVAGLIA AMICI, SVIPPATI E SOLITI NOTI NEL RISTORANTE DEL MARITO PER UN PINSA-PARTY – RISPONDONO ALL’APPELLO STEFANIA ORLANDO IN VERSIONE ANIMALIER CON IL NUOVO FIDANZATO MARCO ZICHINI, LA REDIVIVA LUANA RAVEGNINI E MILENA MICONI CON IL MARITO MAURO GRAIANI – E POI LA COPPIA QUEER EVA GRIMALDI (TIRATA A LUCIDO) E IMMA BATTAGLIA, CATERINA MOLLICA, FIGLIA DEL MITOLOGICO VINCENZO… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

stefania orlando angelo perrone maria grazia cucinotta foto di bacco

Finalmente una con un’idea originale. Un pinsa-party per salutare con un bel sonoro bye bye le festività natalizie appena finite, se Dio vuole, visto la tristezza che mettono ai più e che le famiglie che si riuniscono sotto l’albero ogni anno spesso sono composte da parenti-serpenti che preferiresti pure non vedere.

Un gustoso e divertente pinsa-party, dicevamo, per continuare a gozzovigliare in compagnia, come se non ci si fosse riempita la panza abbastanza tra Natale, Santo Stefano, Capodanno, Befana e per brindare al nuovo anno con qualche giorno di ritardo. Feste che passano e feste che continuano, insomma, perché nella Roma godona e magnona i festeggiamenti non finiscono mai, come un serpente che si morde la coda. E chi è scesa in campo stavolta per attovagliare un nugolo di belle e famose amiche?

maria grazia cucinotta mangia la pinsa foto di bacco

Nientedimeno che la divina Maria Grazia Cucinotta, supportata dal suo storico press-agent Angelo Perrone, che lavora al suo fianco da 35 anni. Da quando conduce su La7 il sabato e la domenica mattina il cooking show gourmet “L’ingrediente perfetto”, Maria Grazia è diventata una cuoca perfetta. E ha modo di conoscere vari chef.

Così ha voluto presentare anche alle amiche il più giovane “maestro” di pinsa in Italia, il 24enne Jacopo Martellini, arrivato da Spoleto per far assaggiare le sue specialità, scortato dal padre Paolo, la mamma Simona e il fratello neo-calciatore Niccolò.

Il ristorante scelto per l’attovagliamento non poteva che essere quello del marito della Cucinotta, Giulio Violati che l’ha aperto un annetto fa insieme al fratello Marco (ottime le recensioni su TripAdvisor). Si chiama “Osteria Flaminio”, due sale con una sessantina di posti a sedere, cucina romana con piatti riproposti in chiave inedita affidata allo chef Valentino Todisco.

luana ravegnini foto di bacco (2)

Affilate le forchette e i coltelli, via si parte con la scorpacciata di pinse di ben 5 tipi diversi, grondanti mozzarella di bufala, burrata, alici, mortadella coi pistacchi, peperoni, tartufo Urbani. Per iniziare, frittini di tutti i tipi innaffiati da vini offerti da “Il garage del vino”.

Ai tavoli le solite note. Tra le prime ad arrivare, Stefania Orlando con il nuovo fidanzato Marco Zichini, con cui è uscita allo scoperto lo scorso luglio al matrimonio di Rosanna Lambertucci e Mario Cosmo a Palazzo Brancaccio. Ecco un trio di sempre bellissime: Luana Ravegnini, conduttrice di “Check Up”, l’attrice Mirca Viola con il marito produttore Enzo Gallo e Milena Miconi con il marito regista e sceneggiatore Mauro Graiani. Ecco la coppia queer sposatissima Eva Grimaldi e Imma Battaglia seguita dal direttore artistico di Muccassassina il muscoloso Diego Longobardi.

imma battaglia eva grimaldi foto di bacco

Tra baci, abbracci, chiacchiere e spetteguless, arrivano l’avvocato Laura Sgrò, legale di Pietro Orlandi, la conduttrice di Tg2 Italia-Europa Marzia Roncacci, Barbara Capponi del Tg1 e Adriana Pannitteri del Tg2. E ancora, l’autrice tv Lorena Magliocco con il collega Giampaolo Trombetti e la criminologa Tonia Bardellino.

Dulcis in fundo, a catturare l’attenzione di tutti, ecco Caterina Mollica, figlia del noto giornalista del Tg1 ormai in pensione Vincenzo, idolatrato da Fiorello. Caterina è la produttrice del docu-film “Io e Gaber”, andato in onda su Rai3 dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma. E per non farsi mancare nulla, la Cucinotta ha dedicato al serata alla Onlus di cui è testimonial, “Vite senza paura”. Cin cin, prosit e felice anno a tutti.

giulio violati maria grazia cucinotta foto di bacco francesco pirlo maria grazia cucinotta stefania orlando eva grimaldi imma battaglia foto di bacco caterina mollica maria grazia cucinotta foto di bacco (2) eva grimaldi maria grazia cucinotta imma battaglia foto di bacco giulio violati con la moglie maria grazia cucinotta foto di bacco stefania orlando con la pinsa foto di bacco caterina mollica foto di bacco stefania orlando maria grazia cucinotta foto di bacco la pinsa di jacopo martellini marzia roncacci foto di bacco barbara capponi foto di bacco adriana pannitteri foto di bacco angelo perrone laura sgro maria grazia cucinotta foto di bacco angelo perrone mirka viola foto di bacco barbara capponi angelo perrone adriana pannitteri foto di bacco angelo perrone stefania orlando foto di bacco barbara capponi maria grazia cucinotta adriana pannitteri foto di bacco jacopo martellini prepara la pinsa foto di bacco caterina mollica angelo perrone foto di bacco maria grazia cucinotta jacopo martellini foto di bacco lorena magliocco marzia roncacci foto di bacco caterina mollica maria grazia cucinotta foto di bacco diego longobardi foto di bacco diego longobardi milena miconi foto di bacco diego longobardi stefania orlando foto di bacco diego longobardi fa un selfie con maria grazia cucinotta foto di bacco enzo gallo mirka viola foto di bacco giulio violati foto di bacco luana ravegnini foto di bacco maria grazia cucinotta foto di bacco luana ravegnini maria grazia cucinotta foto di bacco valentino todisco giulio violati jacopo martellini marco violati foto di bacco