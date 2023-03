24 mar 2023 17:06

CAFONALINO MARCHIGIANI DI TUTTO IL MONDO UNITEVI – PER LA PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA ALLE MARCHE AL TEMPIO DI ADRIANO, SI RITROVANO LE “ECCELLENZE” REGIONALI – GRANDE PROTAGONISTA IL GOVERNATORE MELONIANO, FRANCESCO ACQUAROLI. IN ROSSO CARDINALIZIO L'EX SCHERMITRICE ELISA DI FRANCISCA. E POI OLIMPIA, PRO-NIPOTE DI GIACOMO LEOPARDI E LA GNOCCHISSIMA DEPUTATA LEGHISTA GIORGIA LATINI… - FOTO BY DI BACCO