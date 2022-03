TRAVAGLIO, CHE SMEMORATO! – "IL FATTO" PUBBLICA I COMPENSI DEGLI OSPITI FISSI NEI TALK SHOW, MA SI DIMENTICA QUELLI DEL SUO DIRETTORE E DI SCANZI - “IL GIORNALE”: “CI SONO TUTTI, DIVISI PER RETE E PER PROGRAMMA. PER ESEMPIO A CARTABIANCA, DOVE È OSPITE PAGATO SCANZI, A MAURO CORONA DANNO 800 EURO A PUNTATA. A OTTO E MEZZO, DOV' È SOTTO CONTRATTO TRAVAGLIO, DANNO 2MILA EURO A SEVERGNINI. MANCANO GIUSTO DUE COMPENSI. NON AVEVANO IL NUMERO DI TELEFONO…”