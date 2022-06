9 giu 2022 16:18

CAFONALINO! MENO MALE CHE CI HA PENSATO IL CAPEZZOLO DI MIRIAM LEONE A RIANIMARE IL "MCKIM MEDAL GALA", LA RACCOLTA FONDI PER BORSE DI STUDIO CELEBRATA ALL'AMERICAN ACADEMY IN ROME: L’ATTRICE È STATA TRADITA DALL’IMPALPABILE "SETA NUDE" DELL’ABITO CHE HA LASCIATO SBUCARE UN TURGIDO SENO – MENO INCISIVA LA PRESENZA DI ELODIE IN MONOSPALLA TOTAL BLACK – PRESENTI ALL’EVENTO NICO VASCELLARI CON DELFINA DELETTREZ FENDI, PIETRO CASTELLITTO, MATTEO GARRONE, ROBERTA ARMANI, ANNA FOGLIETTA, MARIA GRAZIA CHIURI E…