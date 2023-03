CAFONALINO MILANESE – ALLA FONDAZIONE PORTALUPPI, PIERO MARANGHI METTE ALLO STESSO TAVOLO BONAGA, CACCIARI, IL PROFESSOR ARDENI E MONI OVADIA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “OLTRE L’IMPOTENZA DELLA POLITICA” – NEL PUBBLICO LA MEJO INTELLIGHENZIA DELLA MADUNINA. E DOPO LE CHIACCHERE, TUTTI A INFORCHETTARE: ALLA SPAGHETTATA SI SONO AGGIUNTI MILENA GABANELLI, ANDRÉE RUTH SHAMMAH, CARLO ORSI E...

Lunedì 20 marzo negli spazi della Fondazione Piero Portaluppi a Milano si è tenuta la presentazione del libro OLTRE L’IMPOTENZA DELLA POLITICA, un saggio a cura del filosofo Stefano Bonaga e di Pier Giorgio Ardeni, professore di economia politica presso l’Università di Bologna.

La nuova parola-chiave è ISOCRAZIA: “termine da interpretarsi non certo presupponendo uguale (isos) potere (kratos) fra i cittadini, ma rivendicando il fatto che ugualmente tutti i cittadini dispongono a vario titolo di capacità e potenza di cittadinanza attiva, variamente esercitata in termini di controllo, progettazione, tempo libero disponibile, autogestione, volontariato, capacità di inchiesta, e via dicendo”.

Il libro, edito da Castelvecchi, raccoglie il dibattito suscitato, in questi due anni e mezzo, dall’articolo “Se la Politica è impotente, i corpi intermedi possono rianimarla”, pubblicato da Ardeni e Bonaga sul Manifesto, il 19 dicembre 2020. Oltre a ventuno interventi di esperti e politici come Franco Berardi, Gianni Cuperlo, Domenico De Masi, Franco La Cecla, Nadia Urbinati, il libro contiene anche una postfazione dell’ex-presidente del consiglio Romano Prodi.

“La cittadinanza attiva è marginale o inascoltata, i corpi intermedi sono allo sbando, la stessa società è disarticolata. A partire dalla crisi della rappresentanza appare in tutta chiarezza la necessità di ripensare la politica e quello che è stato il suo veicolo fondamentale, nel Novecento, ovvero lo strumento-partito. … Non siamo noi cittadini che abbiamo bisogno della Politica - per guidarci, amministrarci, darci risposte - ma è la Politica che ha bisogno di noi, con le nostre domande e le nostre proposte”. …

La Fondazione Piero Portaluppi si trova in un edificio progettato dall’architetto Piero Portaluppi, nei locali che hanno accolto per una trentina d’anni il suo studio professionale. La serata è stata introdotta da Piero Maranghi, curatore di PIERO PORTALUPPI, la nuova monografia, edita da Skira, appena uscita sull’architetto. Oltre ai due autori, alla presentazione sono intervenuti anche il filosofo e saggista Massimo Cacciari e l’attore, cantante e scrittore Moni Ovadia.

Tra il pubblico: Ranuccio Sodi, Maria Grazia Dragani, Irene Grazioli, Fabrizio Paschina, Ottavia Casagrande, Alberto Saibene, Lucia Scajola, Leonardo Piccinini, Stefania Sordillo, Gelasio Gaetani, Roberto Lombardi, Francesca Marzotto Caotorta, Sandro Parenzo.

Alla successiva spaghettata, dall’altro lato della strada, da Piero Maranghi, si sono aggiunti, tra gli altri, Milena Gabanelli, Andrée Ruth Shammah, Carlo Orsi e Noris Morano, Velasco Vitali, Tito Canella, Bruno Tosi, Valentina Ricciardelli, Tal Britt…

