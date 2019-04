CAFONALINO MILLY CATERPILLAR - NEPPURE UNA FRATTURA AL PIEDE FERMA LA CARLUCCI CHE PRESENTA IL SUO LIBRO CON FABIO CANINO, I GEMELLI BONI (ED ELIMINATI) KEVIN E JONATHAN SAMPAIO, ANTONIO RAZZI: ''AL SENATO ERO MOSCIO, ORA SONO FELICE'' - ''È UN LIBRO DEDICATO A MIO PADRE, SCOMPARSO DA POCO''. MUCCIANTE (RAI LIBRI): ''PICCOLE E GRANDI STORIE PER DIVERTIRSI O GUARIRE DA UN DOLORE''

Milly Carlucci è un caterpillar. Neppure una frattura al piede le fa perdere il buon umore: “si va avanti con una gamba sola, zoppicando con l’altra”- dice sorridente, entrando alla Mondadori Store di via Tuscolana, a Roma, per presentare il suo libro “La vita è un ballo”, edito da Rai Libri.

La doccia fredda poche ore prima su Instagram, dove Milly annuncia ai suoi fan la frattura completa del metatarso del quarto dito con prognosi di sei settimane. Ad attenderla una folla adorante, qualcuno è arrivato con due ore di anticipo per assicurarsi un posto a sedere. Ci sono anche Fabio Canino, i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio, Antonio Razzi e la sua coach Ornella Boccafoschi con famiglia e carrozzina al seguito, il maestro argentino di tango Pablo Moyano, già insegnante di Belen Rodriguez.

2019millycarlucci 36

“E’ un libro dedicato a mio padre, recentemente scomparso - esordisce Milly con un filo di commozione, guardando la sorella Anna, sua stretta collaboratrice. Poi spiega che ha voluto raccontare le storie di tante persone, famose e non , che ha incontrato nella sua avventura artistica. “Ballare serve a scoprire se stessi, il proprio corpo, è quasi un esercizio terapeutico, una disciplina sportiva, che ciascuno calibra secondo le proprie possibilità “.

Come è nato “Ballando con le stelle?”- le chiedono dal pubblico. “Nel 2004 andavo tutti i fine settimana a Londra, dove studiava mia figlia- ricorda Milly- e un giorno in Tv un programma mi ipnotizzò per la sua forza dirompente: personaggi famosi, che provavano a ballare con dei maestri”. Nei suoi programmi lavorativi doveva esserci la seconda edizione della trasmissione “Una giornata particolare” ma Milly non ebbe esitazioni.

2019millycarlucci 31

“Decisi di rinunciare e di scommettere con quattro puntate di Ballando, diventate , poi, cinque, infine otto. E oggi siamo ancora in pista, dopo quattordici anni”. Il pregio del libro e di tutto il lavoro di Milly Carlucci - precisa Fabio Canino- è quello di “rendere il ballo popolare, accessibile a tutti, uno strumento di socialità “. Del resto- aggiunge- “sono molte di più le persone che ballano di quelle che giocano al calcio”.

2019millycarlucci 8

Il lavoro di scrittura fatto da Milly- secondo il direttore di Rai Libri Flavio Mucciante- ribalta completamente il tradizionale rapporto tra prodotto editoriale e programma tv : “l’attenzione del grande pubblico, catalizzata dallo spettacolo del sabato sera- dice Mucciante-diventa così lo spunto creativo per parlare di piccole e grandi storie, di sogni e aspirazioni, di un modo per divertirsi, stare insieme o - come scrive Milly- per guarirci da un dolore o aiutarci a superare una difficoltà “.

2019millycarlucci 28

Pablo Moyano parla di “una magia che ci rende gioiosi”, attraverso l'abbraccio. Antonio Razzi ricorda come al Senato fosse sempre “moscio”, mentre ora è finalmente “molto felice”. Dopo l’eliminazione in pista, i gemelli Sampaio annunciano riscossa. E dalla platea parte una domanda completamente fuori contesto : chi dei due è il fidanzato di Madonna? Nessuno dei due- si affrettano a dire con aria maliziosa- siamo solo amici. Tutti e due.

