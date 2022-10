28 ott 2022 18:59

CAFONALINO CON LA MORTAZZA – IN TEMPI DI SOVRANITÀ ALIMENTARE IL “MORTADELLA DAY” DIVENTA UN EVENTO PATRIOTTICO. AL “MERCATO CENTRALE” DI ROMA LO CHEF STELLATO ANTONIO ZIANTONI E IL FRANCESE BERNARD FOURNIER TRASFORMANO IN PIATTI GOURMET L'INSACCATO PIÙ PROLETARIO CHE CI SIA – SPECIAL GUEST (PER MANCANZA DI SVIPPATI) L'EX NUOTATORE MASSIMILIANO ROSOLINO E “LADY BRIGNANO”, FLORA CANTO – A DARE UN TOCCO DI TRASH LA MODELLA CON L'ABITO DA SPOSA ROSA MORTAZZA...