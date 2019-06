CAFONALINO MOTIVAZIONALE – GABRIELE ANDREOLI E STEFANO SANTORI PRESENTANO IL LIBRO “LA MIGLIORE MENTALITÀ VINCENTE, LA TUA” AL CINEMA FARNESE E ACCORRE UNA FOLTA SCHIERA DI VIP ED EX “RAGAZZI DEL MURETTO” IN CERCA DI CONSIGLI PSICOLOGICI – ANDREA PURGATORI, JANE ALEXANDER, BEATRICE SCHIAFFINO E MOLTI ALTRI – ANDREOLI NE APPROFITTA PER UNA FOTO-REUNION CON GLI AMICI E COLLEGHI DELLA STORICA SERIE...

Paola Medori per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

Quanto siamo disposti a perdere per vincere? Lo spiega Gabriele Andreoli, in team con Stefano Santori, durante la presentazione nell' affollato Cinema Farnese del libro «La migliore mentalità vincente, la tua» (Fausto Lupetti Editore). Un vademecum di psicologia positiva che invita a cercare in se stessi la forza per rialzarsi.

morena gentile foto di bacco

Durante l' incontro, moderato da Andrea Purgatori con letture di Maria Pia Calzone, Francesca Valtorta e Jane Alexander, l' ex «ragazzo del muretto», attore e poi produttore, non ha nascosto l' emozione. Tra i primi ad arrivare gli amici e colleghi della storica serie targata Rai: da Michela Rocco di Torrepadula, in jeans a Vincenzo Diglio, Alberto Rossi, Claudio Lorimer, Elodie Treccani e Francesca Antonelli. In prima fila Beatrice Schiaffino, Mita Medici, Cinzia Th Torrini con Ralph Palka.

