1 – RICETTE D’AMORE: DA PIÈCE TEATRALE A LIBRO

Anna Ricca per www.radiocolonna.it

Cinzia Berni non conosce le parole “ozio” e pigrizia. Attrice, regista e scrittrice per il teatro (oltre che moglie) oggi si presenta come Autrice del libro godibilissimo “Ricette d’amore”. E presentato il 23 maggio alle 18,30 alla Libreria Notebook Auditorium.

Questo romanzo nasce dall’omonima commedia “Ricette d’amore” che dal 2008 viene rappresentata con successo in tutta l’Italia, da diverse compagnie teatrali sia professioniste che amatoriali. Soltanto a Roma ha avuto più di 200 rappresentazioni e la versione televisiva è stata trasmessa da Rai 3 e più volte su Rai 5.

È una storia accattivante e divertente che svela senza troppi pudori l’animo di quattro donne molto diverse tra loro, nelle quali tutte le lettrici possono riconoscersi. Attraverso racconti, battute e rivelazioni personali, le donne parlano apertamente di sentimenti e sesso, confessano i loro segreti e condividono i propri sogni, mentre si cimentano nell’arte culinaria, alla ricerca disperata della giusta “ricetta d’amore” per la propria vita. Anche in questa avventura letteraria, Cinzia, si diverte a scompigliare, in un certo senso, il solito iter che prevede venga prima il libro e poi nasca il film o la pièce. Lei sceglie di fare esattamente il contrario. Quasi che il volume “Ricette d’amore” volesse essere un “dietro le quinte” della commedia. Uno spiraglio per conoscere meglio la realtà dei protagonisti, le loro vite e le loro ricette. E perchè no anche uno sguardo più curioso proprio su Cinzia Berni.

2 – LE RICETTE D’AMORE CON PIETRANGELI E PATRIZIA PELLEGRINO

Da www.formiche.net

