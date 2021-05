CAFONALINO – COLAZIONE IN VILLA DA MARISELA PER FESTEGGIARE IL LIBRO DI MONSIGNOR GIULIO DELLAVITE DAL TITOLO CHE E’ TUTTO UN PROGRAMMA: “RIBELLARSI” - DA MARINA CICOGNA, IN TOTAL WHITE, A RENATO FARINA, DALLA REDIVIVA ANNA LA ROSA ALL'IMMARCESCIBILE ANNA COLIVA: ECCO CHI C’ERA – MARISELA: "SICCOME ANCH'IO MI RIBELLO A TUTTA QUESTA DEPRESSIONE CHE CI CIRCONDA, HO VOGLIA, CON LA DOVUTA PRUDENZA, DI…"

marisela federici marina cicogna foto di bacco

Colazioni in villa da non mancare. E se a invitare è Marisela Federici l'happening, ospitato nei giardini della splendida residenza a pochi passi dal basolato di via Appia Antica, si trasforma naturalmente in evento glamour.

L'appuntamento della volitiva padrona di casa, impeccabile nei capelli raccolti e in tubino nero con sfiziosi lacci bianchi sulle spalle, è in onore di monsignor Giulio Dellavite. Lo stesso che ha presentato il suo libro Ribellarsi, qualche giorno fa, presso la chiesa di Sant' Ignazio di Loyola.

«E siccome anch' io mi ribello a tutta questa depressione che ci circonda spiega la Federici - ho voglia, con la dovuta prudenza, di brindare con i miei devoti amici». Ovviamente all'incontro non può mancare l'autore assieme ad altri monsignori: Karel Kasteel, Antonio Pelayo, Vincenzo D'Adamo, della Chiesa di Sant' Ignazio di Loyola, José Apeles e Laurent Breguet, capo della chiesa di San Luigi dei Francesi.

marisela federici con ujay boy e benedetta cicogna con frida foto di bacco (2)

Domina la scena il grande tavolo con prelibatezze venezuelane, fatte preparare come sempre dall'attento staff di casa. Tra le eleganti dame presenti si notano la direttrice dei musei Vaticani Barbara Jatta, Anna Coliva in principe di Galles, e Valeria Martusciello, in giacca chiara Chanel. In verde l'avvocato vaticanista Laura Sgrò.

valeria licastro marisa stirpe foto di bacco

Un po' più tardi arrivano Guya Sospisio, in abito a tema floreale, con il marito Ricky: salutano l'aristocratica Marilù Gaetani d'Aragona, in tailleur pantalone su tracolla. Edoarda Crociani conversa con Marisa Stirpe. La produttrice cinematografica Marina Cicogna, in total white, è in compagnia della figlia Benedetta, in ampi pantaloni verdi su blusa fiorata e sandali neri griffati.

marisela federici jose apeles santolaria de puey y cruells foto di bacco

Quest' ultima attrae l'attenzione con il suo candido cagnolino Boy, tutto intento a giocare con la cagnetta Frida, guardata a vista dall'illustre proprietaria, ovvero la Federici. Curiosità per la corsa in giardino dei due carinissimi e simili fidi. Ed è servito en plein air anche il momento dei dolci, tra cui spicca una piramide di dolcetti home-made.

marisela federici giulio dellavite foto di bacco

Poi relax sulle grandi poltrone in vimini, a due passi dalla piscina, per Anna La Rosa, Federico Carli e l'autore Maurizio Gianotti. Come sempre l'ineffabile Marisela si fa accompagnare da un esperto chitarrista per intonare struggenti arie in spagnolo. Volver, cantata con intense sonorità basse, colpisce al cuore i presenti. Ci si perde tra le foto dei libri del sontuoso soggiorno. Spicca quella dello scomparso Paolo Federici che appare sorridente, ed elegantissimo, accanto alla sua innamorata consorte.

