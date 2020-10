CAFONALINO – DA DUCCIO TROMBADORI A FRANCO NERO, LA SAUDADE DEL "MANUIA" ALL’AUDITORIUM. LA STORIA, I DIVI, LE NOTTI DEL LOCALE DI TRASTEVERE – QUELLA VOLTA CHE SI ESIBI’ CHET BAKER – IL RICORDO DEL MUSICISTA BRASILIANO JIM PORTO: “SUONAMMO INSIEME IN UNA JAM, E LUI SI PROPOSE COME OSPITE. NON SVENNI PER PURO MIRACOLO, O FORSE PERCHÉ ERO PREOCCUPATO DELL' ONORARIO. ANDAVA IN GIRO SENZA UNA LIRA, LA SERA MANGIAVA SEMPRE IL RISO ALLE ROSE" - IL LIBRO DI SANDRO MELARANCI, DEUS EX MACHINA DEL "MANUIA"

1971: Sandro Melaranci, truccatore del cinema e grande appassionato di musica, decide di aprire un locale. È poco più che un gioco per lui, un'avventura nata da una serie di curiose coincidenze, e quando varca per la prima volta la porta del suo ristorante, sicuramente non si aspetta che di lì a poco lo faranno anche i più importanti personaggi del jet set internazionale: da Chet Baker a Renato Zero, da Federico Fellini a Roman Polanski...

Da piccolo locale nel centro di Roma, il Manuia diventa una vera istituzione, un luogo in cui perdersi e ritrovarsi, allontanarsi dalla confusione e dai flash dei paparazzi, e Sandro, con la sua cordialità, l'ironia e la capacità di non prendersi mai troppo sul serio, ne è il cuore pulsante.

Articolo di Pietro D’Ottavio per repubblica.it del 17 agosto 1999

Jim Porto è il più noto dei musicisti brasiliani adottati da Roma. Nell' 83 il cantante e pianista conobbe momenti di gloria con l' album "Rio", che conteneva l' hit "Smettila", all' epoca programmatissimo da tutte le radio. Proprio domani sera Jim Porto torna su un palco della capitale, al Gusto a piazza Augusto Imperatore. Nostalgia di quel periodo? "Come, no. Ho una grande "saudade" di quel momento, in cui costruii la mia base artistica.

Quando stavo registrando quel mio disco, conobbi Chet Baker: il grandissimo trombettista jazz venne a suonare al Manuia, il club di Trastevere dove mi esibivo. Suonammo insieme in una jam, e lui si propose come ospite. Non svenni per puro miracolo, o forse perché ero preoccupato dell' onorario... Ma Baker mi disse che non voleva soldi: voleva essere ospitato in una casa a Tratevere, non in un albergo. Gli risposi: "Casa mia è qui a Trastevere, certo, è un po' piccolina...".

Rimase per un mese e mezzo, insieme alla sua compagna Diana, una sassofonista statunitense. Poi, un giorno, mi disse: questa settimana registriamo le parti che mi riguardano. E in pochi giorni mi regalò i suoi suoni incredibili. Chet amava Trastevere e Campo de' Fiori, dove ogni giorno andava a passeggiare. Trastevere gli ricordava il village newyorkese, con tutti quei locali che proprio in quel periodo aprivano i battenti. La mattina, a casa mia, prendeva una spremuta d' arancia, la sera mangiava sempre il riso alle rose del Manuia. Andava in giro senza una lira in tasca, ma gli bastava andare alla Siae per prendere degli anticipi vertiginosi".

Quando arrivò a Roma? "Arrivai nel ' 78, mi chiamò Sandro Melaranci (che tra l' altro ora vive in Brasile, sposato con una diplomatica brasiliana).

Lui aveva il Manuia, questo vivacissimo club nel cuore di Trastevere, che poi chiuse. Il contratto era di 3 mesi: ma restai per 8 anni, e suonai anche con Roberto Gatto, Djavan, Richie Heavens, Michele Ascolese e tutti i musicisti di Venditti, Cocciante".

Anche il legame con il Brasile è però molto forte. Lei ha anche registrato le sigle di tre importanti serie di novelas: "Pedra sobre pedra", "O outro", "Plumas e paete". "In Brasile torno ogni anno: la saudade è molto forte. E quest' anno sarò al Capodanno a Rio". Che concerto farà al Gusto? "Tornerò alla mia vecchia bossanova-jazz, proprio come ai tempi del Manuia.

Ma oggi la mia musica accoglie funk e afro-fusion, un suono che farà da ossatura al nuovo album che inciderò per il Brasile e in Italia uscirà a febbraio. Ed è lo stesso genere di musica che mando in onda nella trasmisione che conduco con Ivo Caliendo di Radio Centro Suono, "Terraco" alle 22.30 di lunedì, mercoledì.

