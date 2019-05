CAFONALINO – ENRICO LETTA ALLA TRECCANI PRESENTA IL SUO LIBRO “HO IMPARATO” CON PAOLA SEVERINO E LUCIA ANNUNZIATA E SI LAMENTA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE: “CI VORREBBE UN TRIP ADVISOR PER I PROFESSORI, CON I GIUDIZI STILATI DAGLI STUDENTI” – L'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POI RACCONTA DI QUANDO IL SUO PROFESSORE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO PORTAVA IN AULA 12 LIBRI, CHE FIRMAVA PER…

Pomeriggio alla Treccani, dove c' è Enrico Letta. L' ex presidente del consiglio, al cospetto dell' ex ministro della giustizia Paola Severino, si lamenta delle università italiane: «Ci vorrebbe un trip advisor per i professori, con i giudizi stilati dagli studenti: un po' come le recensioni per gli alberghi e i ristoranti, dove chi visita un locale poi dà il suo voto».

Letta jr, direttore della Paris School of International Affairs di SciencesPo, è convinto che i commenti di chi paga le tasse universitarie sono importanti, e all' estero, anche nella Parigi che lo ha adottato, «i docenti sono sottoposti al vaglio degli studenti, che alla fine dell' anno accademico danno un voto ai loro prof».

Enrico, sul tema, non dimentica la sua esperienza personale: «Quando studiavo io c' erano professori che obbligavano tutti a comprare i loro testi. Ce n' era uno di filosofia del diritto che aveva dodici libri da portare in aula, e che firmava uno per uno all' inizio della prima lezione, guardando lo studente. Uno così andrebbe cacciato a calci nel sedere da tutti gli atenei».

