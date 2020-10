CAFONALINO – LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA PROVA A DARE UN SEGNALE DI SPERANZA E ALZA IL SIPARIO NEL BEL MEZZO DELLA SECONDA ONDATA - RED CARPET COVID-FREE CON DISTANZIAMENTO E MASCHERINE: PIF ARRIVA ALL’AUDITORIUM MANO NELLA MANO CON LA NUOVA COMPAGNA PER LA PRIMA VOLTA. JOHN WATERS GIOCA CON LA MASCHERINA, STEVE MCQUEEN (IL REGISTA) E LA RAGGI IN GRAN FORMA CON TAILLEUR NERO E OMBELICO IN VISTA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

virginia raggi foto di bacco

Stefania Saltalamacchia per www.vanityfair.it

La 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma ha alzato il sipario. Nonostante le misure di prevenzione anti Covid, il cinema italiano e internazionale prova ad andare avanti, come era già stato a inizio settembre per la Mostra del cinema di Venezia. E sul red carpet d’inaugurazione (per il film d’animazione Pixar Soul ) – seppur a distanza e in mascherina – abbiamo visto sfilare le prime star. E la prima coppia di questo Festival.

antonio monda jacqueline greaves foto di bacco

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, è arrivato insieme dalla compagna. Mano nella mano. Si tratta di un «debutto» sotto ai riflettori per i due che a inizio ottobre sono diventati genitori per la prima volta. Top secret nome e sesso del nuovo arrivato. Della vita privata del 48enne, del resto, si è sempre saputo pochissimo. L’unica storia passata nota resta quella con la giornalista Giulia Innocenzi.

Rarissime anche le sue dichiarazioni su amore e dintorni. «Da giovane mi sono innamorato di ragazze che non si sono mai nemmeno accorte di come le guardassi», ha rivelato in un’intervista di qualche tempo fa, «Sul lavoro mi sfogo, ma nel privato sono molto tranquillo e un po’ chiuso. A mia madre ogni tanto qualcuno dice “eh, con quel figlio lì, chissà a casa che fuochi d’artificio”. E, invece, niente».

