CAFONALINO – AL MAXXI DI ROMA, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU ISRAELE DELLA GIORNALISTA NATHANIA ZEVI (MOGLIE DI DAVID PARENZO) ACCORRONO LE TRUPPE MELONIANE, DAL MINISTRO GENNY SANGIULIANO AL PAPAVERO RAI ANGELO MELLONE, OLTRE AL PADRONE DI CASA ALESSANDRO GIULI – AVVISTATI PAOLO MIELI, NOEMI DI SEGNI, GIULIANONE FERRARA CON SELMA, IL REDIVIVO PIERO MARRAZZO, LA BONISSIMA SILVIA SALIS, DAVIDE DESARIO… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell’articolo di a.s. per https://moked.it/

nathania zevi gennaro sangiuliano foto di bacco

Sala piena e posti in piedi alla Fondazione Maxxi di Roma alla presentazione del libro “Il nemico ideale” (Rai Libri) della giornalista Nathania Zevi. “Tutti si ricordano dov’erano l’11 settembre del 2001. Noi ebrei ci ricorderemo per sempre dove eravamo sabato 7 ottobre del 2023, quando i demoni del passato sono tornati a infestare le nostre vite, rendendoci consapevoli ancora una volta di non essercene mai davvero liberati”, scrive Zevi, che ha iniziato a lavorare a un progetto sull’antisemitismo prima che il massacro compiuto da Hamas rappresentasse uno spartiacque anche in questo senso. [...]

paolo mieli noemi di segni marco frittella foto di bacco

“L’antisemitismo è un fatto drammatico basato sull’ignoranza e sulla costruzione comoda di un nemico”, ha affermato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sottolineando anche che “la cultura ebraica ha dato tantissimo all’Italia” e il fatto “che non si abbia sufficiente consapevolezza di ciò” sia figlio di un pregiudizio da correggere.

piero marrazzo saluta giuliano ferrara foto di bacco

[...] La presidente Ucei Noemi Di Segni ha definito l’opera di Zevi “un libro speciale che affronta un tema difficile, andando a fondo di ciascuna situazione”. Per Di Segni “è evidente che il 7 ottobre è cambiato il mondo, non solo in Israele” e che la carneficina attuata da Hamas inciderà anche sulla sfida di fare e trasmettere Memoria. Al riguardo ha spiegato che, davanti a una narrazione dell’odio che ha preso piede anche in Italia, il mondo ebraico si è interrogato se partecipare alle iniziative di quest’anno.

“Riscontro delle analogie con gli anni Trenta”, ha affermato il giornalista e storico Paolo Mieli. “Come allora c’erano delle cose che si sarebbero potute vedere prima e che poi sono risultate evidenti”. Secondo Mieli l’evento nella storia che più assomiglierebbe al 7 ottobre “è la Notte dei Cristalli”, quando nella Germania nazista del 1938 centinaia di ebrei furono trucidati, i negozi, le abitazioni e le sinagoghe date alle fiamme.

serena bortone david parenzo nathania zevi foto di bacco

Gli onori di casa sono stati fatti da Alessandro Giuli, presidente della Fondazione Maxxi, che ha parlato di “libro sorretto da una fredda passione”. Mentre Roberto Genovese, direttore di Rai Libri, ha annunciato l’intenzione di pubblicare “almeno un testo all’anno su Shoah e antisemitismo”.

Angelo Mellone Gennaro Sangiuliano foto Di Bacco

silvia salis foto di bacco (2) tobia zevi foto di bacco gennaro sangiuliano alessandro giuli foto di bacco giuliano ferrara anselma dell olio foto di bacco piero marrazzo saluta giuliano ferrara foto di bacco (2) nathania zevi paolo mieli noemi di segni foto di bacco nathania zevi gennaro sangiuliano foto di bacco (2) libro presentato giulia sarlo valeria zanatta foto di bacco anselma dell olio foto di bacco angelo mellone simona ercolani foto di bacco gennaro sangiuliano foto di bacco claudia mazzola foto di bacco david parenzo foto di bacco david parenzo silvia salis claudia mazzola alessandro di majo foto di bacco davide desario alessandro giuli foto di bacco federico mollicone foto di bacco francesco e sergio starace foto di bacco francesco salerni foto di bacco gennaro sangiuliano raffaele genah piero marrazzo foto di bacco gennaro sangiuliano intervistato foto di bacco nathania zevi foto di bacco noemi di segni marco frittella foto di bacco giuseppe pecoraro foto di bacco nathania zevi foto di bacco (2) marco frittella foto di bacco marco carrara davide desario lorenza fruci alessandro allegra foto di bacco marina valensise foto di bacco marco carrara foto di bacco luciano nobili foto di bacco paolo mieli foto di bacco noemi di segni foto di bacco piero marrazzo raffaele genah daniela taglifico foto di bacco piero marrazzo raffaele genah foto di bacco stefano parisi foto di bacco silvia salis foto di bacco senio bonini foto di bacco roberto genovesi foto di bacco roberto genovesi nathania zevi paolo mieli noemi di segni marco frittella foto di bacco piero tatafiore valentina ricci foto di bacco pubblico raffaella docimo foto di bacco raffaella spizzichino foto di bacco riccardo pacifici foto di bacco sergio e francesco starace foto di bacco serena bortone foto di bacco (2) serena bortone foto di bacco valerio rossi albertini elena bonelli foto di bacco